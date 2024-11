LASK-Trainer Schopp: „Am Ende sind es sehr schöne drei Punkte“

Was für eine Schlussphase! Bis zur 90. Minute stand der LASK im Gastspiel beim SCR Altach vor einer Niederlage, ehe der große Auftritt von...

Was für eine Schlussphase! Bis zur 90. Minute stand der LASK im Gastspiel beim SCR Altach vor einer Niederlage, ehe der große Auftritt von Maximilian Entrup folgte: Durch einen Doppelpack in den Minuten 90 und 94 drehte der Angreifer das Spiel zugunsten der Linzer, die mit dem 2:1-Erfolg drei wichtige Punkte im Kampf um die Top sechs mitnahmen.

Im siebenten Pflichtspiel binnen drei Wochen setzte LASK-Trainer Markus Schopp auf drei Veränderungen in der Anfangsformation, Florian Flecker als Rechtsverteidiger, Adil Taoui und Maximilian Entrup rückten neu in die Mannschaft. Nach knapp drei Minuten ließen die Athletiker einmal mehr ihre in den vergangenen Wochen regelmäßig unter Beweis gestellte Gefährlichkeit bei ruhenden Bällen zum Vorschein kommen. Philipp Ziereis kam nach einem Corner völlig frei zum Kopfball, erwischte diesen jedoch nicht gut genug, um ihn Richtung Tor zu katapultieren.

Der LASK in der Folge um Spielkontrolle bemüht, jedoch gegen eine intensiv gegen den Ball arbeitende Mannschaft mit zu vielen Ungenauigkeiten und falschen Entscheidungen, speziell wenn es Richtung letztes Drittel ging. Nichtsdestotrotz spielten sich die wenigen Torszenen ausschließlich in der Box der Vorarlberger ab: Entrup scheiterte nach Zuspiel von Flecker aus der Drehung an Altach-Keeper Dejan Stojanovic (18.), ein weiterer Ziereis-Kopfball verfehlte sein Ziel abermals deutlich (19.) und ein Jovicic-Versuch sieben Minuten vor der Halbzeit landete gleichfalls neben dem Tor.

Entrup-Doppelschlag: LASK dreht Spiel

Der zweite Abschnitt brachte zwar personelle, jedoch zunächst keine zählbaren Veränderungen. Obschon Cheftrainer Schopp mit Filip Stojkovic und nach knapp einer Stunde die Offensivkräfte Valon Berisha und Marin Ljubicic ins Spiel brachte, tat sich der LASK weiterhin schwer, Chancen zu kreieren und kam in einem weitgehend ereignisarmen Match zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Ähnliches galt lange Zeit für die Hausherren, die dennoch nach 65 Minuten in Führung gingen: Nach einer Faustabwehr von Jörg Siebenhandl zog Lukas Fadinger ab, dessen Schuss lenkte Pascal Estrada per Ferse ins Netz – der erste Gegentreffer für die Oberösterreicher im Schnabelholz nach sechs Spielen.

Um die erste Bundesliga-Niederlage der Geschichte in Altach abzuwenden, steigerte der LASK daraufhin seine Offensivbemühungen, welche zunächst vor allem durch einen Flecker-Versuch spürbar wurden, der – in seit der Pause offensiverer Rolle – nach innen zog und mit dem rechten Fuß sein Glück versuchte. Per Direktabnahme versuchte es Entrup sieben Minuten vor Schluss, hier war gleichfalls Stojanovic auf dem Posten. Noch besser machte es der Angreifer in Minute 90: Nach Zuspiel von Bogarde tankte sich der Sommer-Neuzugang in der Box durch und schoss zum Ausgleich ein. Damit nicht genug, setzte der 27-Jährige in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen drauf: Vorarbeit Ljubicic, alleine vor Stojanovic behielt Entrup die Nerven und schoss zum 2:1 ein! Sein viertes Saisontor und der Schlusspunkt in einem nervenaufreibenden Finish, nach dem der LASK auch im 14. Bundesliga-Auswärtsduell mit Altach ungeschlagen blieb.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Es ist natürlich in emotionaler Hinsicht etwas ganz Feines, dass wir es geschafft haben, das Spiel so spät noch zu drehen. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben es aber verabsäumt, den Gegner vorzeitig zu bestrafen und danach den Faden verloren. In einer kurzen Druckphase der Altacher haben wir das Gegentor kassiert. Am Ende sind es sehr schöne drei Punkte, es war sehr wichtig, vor der Länderspielpause voll anzuschreiben.“

SCR Altach – LASK 1:2 (0:0)

Cashpoint Arena, 4800, SR Gishamer

Tore: 1:0 Estrada (65.), 1:1 Entrup (90.), 1:2 Entrup (94.)

Gelbe Karten: Ingolitsch; Entrup, Taoui, Smolcic, Flecker

So spielte der LASK: Siebenhandl – Flecker, Ziereis, Smolcic, Bello – Jovicic, Bogarde – Horvath (57. Berisha), Zulj (K/57. Ljubicic), Taoui (46. Stojkovic) – Entrup

Pressemeldung LASK