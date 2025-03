LASK-Trainer Schopp: „Von Anfang an ein klares Zeichen setzen“

Es geht ans Eingemachte: Nach der Länderspielpause wird die Saison in der Bundesliga mit dem Auftakt in den Finaldurchgang fortgesetzt. Der LASK eröffnet die...

Es geht ans Eingemachte: Nach der Länderspielpause wird die Saison in der Bundesliga mit dem Auftakt in den Finaldurchgang fortgesetzt. Der LASK eröffnet die Qualifikationsgruppe am Freitag (19.30 Uhr, live Sky Sport Austria) mit dem Gastspiel beim SCR Altach.

Der Grunddurchgang ist abgehakt, die Athletiker nutzten die erste Länderspielpause des Jahres, um die Blicke nach vorne zu richten und den vollen Fokus auf die neuen Ziele in der Qualifikationsgruppe zu legen. Gezielt und akribisch bereiteten sich die Schwarz-Weißen auf die bevorstehenden Aufgaben in den kommenden Wochen vor, in welchen man die positive Entwicklung der Frühjahrssaison fortsetzen möchte.

Diese äußerte sich nicht nur in Form von starken Leistungen, sondern auch durch sechs Pflichtspiele ohne Niederlage und drei Siege in Folge bis zum 2:4 zuletzt beim SK Sturm. Im Frühjahrsranking sammelten die Linzer damit die drittmeisten Punkte aller Bundesligisten. Nun sind die Athletiker zum zweiten Mal in sieben Jahren in der Qualifikationsgruppe vertreten, in welche man nach der Punkteteilung mit zwei Zählern Vorsprung auf den TSV Hartberg startet. Als gutes Omen dienen die 23 Punkte, die der LASK in der bisherigen Saison gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte holen konnte.

„Energie und Leidenschaft auf den Platz bringen“

Mit dem SCR Altach treffen die Oberösterreicher am Freitagabend auf den aktuellen Sechsten des unteren Play-offs. Den Grunddurchgang schlossen die Vorarlberger mit zwei Remis ab, auf ein 1:1 zuhause gegen RB Salzburg folgte ein 2:2 bei Austria Klagenfurt. Kapitän Philipp Ziereis stellt sich auf ein hartes Stück Arbeit ein: „Uns erwartet ein schwierig zu bespielender Gegner, der sehr aggressiv ist und gut nach vorne verteidigt. Es gilt, Lösungen zu finden und Energie und Leidenschaft auf den Platz zu bringen“, sagte der Innenverteidiger der Athletiker, der nach seiner Gelbsperre gegen Sturm ebenso wieder zur Verfügung steht, wie Branko Jovicic.

Die beiden bisherigen Saisonduelle endeten jeweils mit einem 2:1-Erfolg der Auswärtsmannschaft. Im vergangenen November drehte der LASK einen zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand durch einen späten Doppelpack von Maximilian Entrup. In den jüngsten acht Begegnungen gingen die Athletiker bei zwei Unentschieden fünfmal als Sieger hervor, noch besser gestaltet sich die Auswärtsbilanz gegen den Klub aus dem Ländle: Seit dem Jahr 2011 und damit seit zwölf Aufeinandertreffen ist der LASK auswärts unbesiegt, in der höchsten Spielklasse mussten sich die Linzer ihrem Gegenüber gar noch nie geschlagen geben. Nicht minder beeindruckend: In den vergangenen zehn Gastspielen blieb man achtmal ohne Gegentreffer. Gleichfalls nicht unerwähnt sei die Bilanz von elf Freitagsspielen in Folge, bei welchen die Schwarz-Weißen stets Punkte mitnahmen.