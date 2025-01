LASK verkauft Abwehrspieler Talovierov nach England

Defensivakteur Maksym Talovierov verlässt den LASK Richtung England. Der 24-jährige ukrainische Nationalspieler schließt sich nach insgesamt 67 Pflichtspieleinsätzen für die Athletiker dem Championship-Vertreter Plymouth...

Defensivakteur Maksym Talovierov verlässt den LASK Richtung England. Der 24-jährige ukrainische Nationalspieler schließt sich nach insgesamt 67 Pflichtspieleinsätzen für die Athletiker dem Championship-Vertreter Plymouth Argyle an. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Talovierov war im Februar 2023 als Leihspieler von Slavia Prag nach Oberösterreich gewechselt, im darauffolgenden Sommer liehen die Athletiker den Defensivspieler erneut von dem tschechischen Spitzenklub aus. Ein halbes Jahr später wechselte der Ukrainer fix zum LASK, wo er in den vergangenen zwei Jahren auf insgesamt 67 Pflichtspiele kam.

In der laufenden Saison absolvierte Talovierov 20 Partien für die Schwarz-Weißen, davon sechs im Europacup. Auch seinen einzigen Treffer erzielte der meist auf der Innenverteidigerposition aufgebotene 24-Jährige in der vergangenen Spielzeit im internationalen Geschäft: Beim 3:0-Heimerfolg in der Gruppenphase der UEFA Europa League über Royal Union Saint-Gilloise steuerte er per Kopf das 2:0 bei.

Während seiner Zeit beim LASK reifte Talovierov darüber hinaus zum ukrainischen A-Nationalspieler. Dem Debüt im März 2024 folgte die Teilnahme an der EM-Endrunde in Deutschland sowie an den Olympischen Spielen, bis dato brachte er es auf sieben A-Länderspiele. Nun erhält die Nummer vier der Athletiker die Möglichkeit, sich in der englischen Championship zu beweisen. Der LASK wünscht Maksym Talovierov für seine neue Station alles Gute und bedankt sich recht herzlich für seinen Einsatz und seine gezeigten Leistungen!

Cheftrainer & Sportdirektor Markus Schopp:

„Wir wollten Maksym Talovierov die Chance nicht verwehren, sich in England zu beweisen. Er hat sich bei uns immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe nur das Beste. Wir sehen uns auf der Innenverteidigerposition sehr gut aufgestellt, zumal auch unsere jungen Spieler mit starken Spiel- und Trainingsleistungen in der Vorbereitung aufgezeigt haben.“

Head of Football Operations Christian Gratzei:

„Maksym Talovierov ist beim LASK zum ukrainischen A-Nationalspieler und EM-Teilnehmer gereift. Das Angebot aus England spricht für seine Entwicklung, die er bei uns genommen hat. Bei uns erhalten nun wieder andere Spieler die Gelegenheit, sich zu beweisen. Wir haben volles Vertrauen in unseren Kader und in unsere aufstrebenden jungen Spieler, die in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben.“

( Pressemeldung LASK )