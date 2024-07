LASK will ehemaligen Rapid-Abwehrspieler verpflichten

Der LASK soll laut Medienberichten an einem ehemaligen Rapid-Spieler Interesse haben, der die Hütteldorfer im Sommer 2022 Richtung Italien verließ. Die Rede ist von...

Der LASK soll laut Medienberichten an einem ehemaligen Rapid-Spieler Interesse haben, der die Hütteldorfer im Sommer 2022 Richtung Italien verließ. Die Rede ist von Emanuel Aiwu, der beim FC Cremonese unter Vertrag steht, zuletzt aber an Birmingham City verliehen war.

Emanuel Aiwu durchlief seit 2014 sämtliche Nachwuchsmannschaften bei der Admira und galt als eines der größten Talente im österreichischen Fußball. Der damalige Dauermeister RB Salzburg hatte beispielsweise Interesse den Defensiv-Allrounder zu verpflichten, letztendlich landete er aber gegen eine Ablöse von rund einer dreiviertel Million Euro bei den Hütteldorfern. Dieses Geschäft sollte sich für die Grün-Weißen auszahlen, denn nur ein Jahr danach wechselte er im Sommer 2022 gegen eine Zahlung von 3.5 Millionen Euro zur US Cremonese.

In seinem ersten Jahr hatte er in der Serie A zu Beginn der Saison noch einen Stammplatz, den er jedoch relativ schnell wieder verlor. Der Klub spielte gegen den Abstieg und landete schlussendlich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aiwu kann in 23 Einsätzen immerhin auf 1652 Spielminuten in der obersten italienischen Spielklasse.

In der darauffolgenden Saison wurde an Birmingham City verliehen, der vergangene Saison in der Championship spielte und in die League One abstieg. Bei Birmingham City ging es äußerst turbulent zu und der österreichische Legionär spielte in dieser Saison gleich unter fünf verschiedenen Trainern, wenn man die Interimstrainer mitrechnet. Er spielte auch auf mehreren verschiedenen Positionen und Systemen und kam meistens als Innenverteidiger einer Dreier- oder Viererkette, aber auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Es war wieder keine einfache Saison für den 23-Jährigen, der sich aber im Frühjahr wieder zurück in den Kader kämpfte, nachdem er Anfang des Jahres auf dem Abstellgleis stand.

Nun ist er zurück in Italien, aber ob er für den italienischen Klub zum Einsatz kommen wird ist nicht gewiss. Die US Cremonese verpasste knapp den Aufstieg in die Serie A und will heuer noch einmal angreifen. Ob sie dabei aber auf den Österreicher setzen werden ist nicht gewiss, da sich laut den Oberösterreichischen Nachrichten der LASK für den Innenverteidiger interessiert. Die Oberösterreicher verpflichteten zwar bereits Smolvic von Eintracht Frankfurt und tätigten mit dem Transfer von Jerome Boateng einen äußerst umstrittenen Einkauf, sollen ihr Transferprogramm in der Defensive aber noch nicht abgeschlossen haben.

Aiwu war in jungen Jahren schon seit weit für sein Alter und zeigte auch beim SK Rapid immer wieder seine Qualitäten, die man in erster Linie beim Ballbesitz sah. Aiwu hat eine sehr gute Spieleröffnung und wurde in Hütteldorf einige Male auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Sein größtes Manko war damals eine zu große Lässigkeit, die er immer wieder an den Tag legte und so auch für das eine oder andere Gegentor verantwortlich war. Dass er aber seine Qualitäten hat ist unbestritten und der LASK würde einen sehr guten Spieler verpflichten, der in Österreichs höchster Spielklasse schon über hundert Einsätze vorzuweisen hat.