LASK will Schwung nach Tirol mitnehmen

Nicht weniger als sieben Pflichtspiele erwarten die Athletiker bis zum nächsten Break Mitte November. Neben den Duellen in der Meisterschaft in Tirol, gegen den SK Sturm, den TSV Hartberg sowie beim SCR Altach stehen außerdem die Partien in der UEFA Conference League gegen Olimpija Ljubljana und Cercle Brügge sowie im ÖFB-Cup beim ASK Voitsberg im Spielkalender der Schwarz-Weißen.

Am Innsbrucker Tivoli will die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp, die in der Länderspielpause im taktischen und physischen Bereich hart gearbeitet hat, den Schwung des Aufwärtstrends der vergangenen Wochen mitnehmen. In den jüngsten fünf Pflichtspielen blieben die Linzer bei drei vollen Erfolgen und zwei Remis unbesiegt, wobei in besagtem Zeitraum 15 Treffer erzielt werden konnten. Zuletzt wahrten Torhüter Jörg Siebenhandl und seine Vorderleute beim dritten Saisonsieg über Austria Klagenfurt (4:0) erstmals die weiße Weste in der Bundesliga. „Es war auf jeden Fall eine Steigerung erkennbar. Die Ergebnisse waren definitiv besser als davor, diesen positiven Trend wollen wir nun in den kommenden Wochen fortsetzen“, meinte der 34-jährige Schlussmann mit Blick auf die vergangenen Auftritte.

Seit drei Duellen unbesiegt

Auch die Tiroler verzeichneten zuletzt einige beachtliche Resultate. In den letzten vier Matches in der Bundesliga blieb die Mannschaft von Trainer Philipp Semlic dreimal ungeschlagen, unter anderem feierte man einen 3:1-Auswärtserfolg beim Wolfsberger AC. Für den LASK waren Begegnungen mit den Westösterreichern zuletzt dreimal in Folge mit Punktezuwachs verbunden: Im November 2023 feierte man einen 1:0-Heimsieg, davor entführte man mit einem 1:1-Unentschieden sowie einem 3:2-Erfolg einen bzw. drei Zähler aus Innsbruck.

In der Gesamtbilanz hat der LASK die Nase vorne, in 18 von 39 Aufeinandertreffen verließen die Athletiker das Feld als Gewinner, elfmal remisierten die beiden Klubs. In der höchsten Spielklasse endeten neun der 20 Duelle mit einem Sieg der Schwarz-Weißen, siebenmal wurden die Punkte geteilt. Platz zwei belegen die Linzer indes im Saison-Ranking mit den meisten Torschüssen nach hohen Ballgewinnen: Aus deren 50 resultierten insgesamt 14 Abschlüsse.

Neben Tobias Lawal, Andres Andrade und Moses Usor muss der LASK auf Rene Renner verzichten. Der Linksverteidiger nützte die Länderspielpause, um sich einer Arthroskopie im Sprunggelenk zu unterziehen. Er steht nach dem Eingriff vorerst noch nicht zur Verfügung.