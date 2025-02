Leihe mit Kaufoption: Altach holt Marlon Mustapha

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich mit Marlon Mustapha einen weiteren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Mustapha wird über die laufende Saison hinaus vom FC...

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich mit Marlon Mustapha einen weiteren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Mustapha wird über die laufende Saison hinaus vom FC Como ausgeliehen. Es besteht eine Kaufoption.

Mit Marlon Mustapha wechselt ein zusätzlicher Stürmer ins Rheindorf. Der 23-Jährige war zuletzt an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Dort kam er in der laufenden Saison auf 10 Zweitligaeinsätze. Die dortige Leihe wurde in den vergangenen Tagen aufgelöst, sodass der erneuten Leihe – nun beim SCRA – nichts mehr im Weg steht.

Ausgebildet wurde der gebürtige Wiener unter anderem beim FC Red Bull Salzburg. Von dort ging es für ihn in die Nachwuchsabteilung des FSV Mainz 05, wo er zunächst in der U19 und der U23 eine wichtige Rolle einnahm. Nach einer einjährigen Leihe zu Admira Wacker folgte dann auch sein Bundesligadebüt für die Mainzer. 2023 wechselte er erstmals zum FC Como. Nach einem halben Jahr wurde er erstmals verliehen. Mit Fortuna Düsseldorf scheiterte er damals nur knapp am Aufstieg in die erste Bundesliga. Nach der Zeit im Rheinland folgte dann im Sommer die Leihe nach Fürth.

Mit seiner Rückkehr nach Österreich muss Marlon Mustapha auch seinen Grundwehrdienst antreten. Der Verein, der Spieler und das Bundesheer stehen hierzu im Austausch, sodass er den Dienst zum nächstmöglichen Zeitpunkt leisten wird und eine gemeinsame Lösung gefunden werden konnte.

( Pressemeldung SC Rheindorf Altach )