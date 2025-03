Leihspieler-Update: Copado und Lincoln mit starker Woche

Im Rahmen dieser Serie beleuchten wir wöchentlich die Leistungen der verliehenen Spieler von österreichischen Bundesligisten. Ausgenommen sind dabei Spieler, die innerhalb Österreichs verliehen wurden,...

Im Rahmen dieser Serie beleuchten wir wöchentlich die Leistungen der verliehenen Spieler von österreichischen Bundesligisten. Ausgenommen sind dabei Spieler, die innerhalb Österreichs verliehen wurden, zumal man deren Leistungen ohnehin gut beobachten kann. Auch verliehene Spieler, deren Vertrag eine Kaufpflicht beinhaltet, werden in dieser Serie nicht berücksichtigt.

Kalenderwoche 11 /2025

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

SK Sturm Graz

Szymon Wlodarczyk (US Salernitana)

ST – 22 Jahre – POL | 13 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Für den polnischen Stürmer von Sturm Graz läuft es im italienischen Salerno noch nicht nach Plan. Im Kalenderjahr 2025 bestritt er noch keine einzige Partie und saß viermal auf der Bank seines Teams, während er sechsmal gar nicht im Kader stand, so auch vergangenes Wochenende.

Amadou Dante (FC Arouca)

LV – 24 Jahre – MLI | 10 Spiele

Der malische Linksverteidiger spielte seine letzte Partie für den FC Arouca in Portugal Anfang Jänner. Seitdem saß er nur einmal auf der Bank seines Teams, in den letzten beiden Spielen stand er nicht im Kader.

Bryan Teixeira (1. FC Magdeburg)

ST – 24 Jahre – CPV | 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der an Magdeburg verliehene Bryan Teixeira fehlte seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen den Hamburger SV aufgrund einer Augenverletzung.

Red Bull Salzburg

Kamil Piatkowski (Kasimpasa)

IV – 24 Jahre – POL | 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der 24-jährige polnische Innenverteidiger Kamil Piatkowski spielte zuletzt beim 2:1 seines Teams gegen Alanyaspor in der Innenverteidigung durch.

Douglas Mendes (RB Bragantino)

IV – 20 Jahre – BRA | 0 Spiele

Der 20-jährige Innenverteidiger kam für seinen Red-Bull-Leihklub im laufenden Kalenderjahr noch auf keine Einsätze und saß lediglich siebenmal auf der Bank seines Teams. Aus dem Campeonato Paulista, das vor Beginn der brasilianischen Serie A Saison ausgetragen wird, ist seine Mannschaft Bragantino bereits ausgeschieden.

Lawrence Agyekum (Cercle Brügge)

ZM – 21 Jahre – GHA | 27 Spiele

Beim 0:3 gegen den RSC Anderlecht, nach dem der österreichische Trainer Ferdinand Feldhofer von Cercle Brügge beurlaubt wurde, spielte Lawrence Agyekum im offensiven Mittelfeld durch.

Nicolo Turco (AC Milan Futuro)

ST – 21 Jahre – ITA | 16 Spiele – 1 Tor

In den letzten drei Spielen saß Nicolo Turco jeweils auf der Bank von Milan Futuro, das in Italiens dritter Liga spielt.

SK Rapid

Thierry Gale (Piast Gliwice)

LA – 22 Jahre – BRB | 2 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen Puszcza Niepolomice, wurde Thierry Gale nach 71 Minuten eingewechselt. Es war sein bisher zweiter Einsatz für den polnischen Erstligisten Gliwice.

Dennis Kaygin (Willem II)

ZM – 20 Jahre – TUR/GER | 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Go Ahead Eagles, der mittlerweile vierten hintereinander, wurde Dennis Kaygin nach 73 Minuten eingewechselt.

Tobias Hedl (SV Zulte Waregem)

ST – 22 Jahre – AUT | 7 Spiele – 3 Tore

Beim 3:1-Auswärtssieg bei Francs Borains, spielte Tobias Hedl bereits zum vierten Mal in Folge als Mittelstürmer durch und erzielte seinen dritten Saisontreffer. Alle drei Tore in Belgiens zweiter Liga erzielte er in den letzten vier Spielen.

LASK

Lucas Copado (Energie Cottbus)

RA – 21 Jahre – GER/ESP | 24 Spiele – 6 Tore – 6 Assists

Beim 1:0-Auswärtssieg beim SV Sandhausen, spielte Lucas Copado bis zur 88. Minute als Rechtsaußen und bereitete mit seinem bereits sechsten Saisonassist den Siegtreffer vor. Bereits zu Beginn der Woche hatte er beim 2:2 gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 ein Tor und einen Assist beigesteuert.

FC Blau-Weiß Linz

Stefan Feiertag (1. FC Saarbrücken)

ST – 23 Jahre – AUT | 6 Spiele – 3 Tore

Im Herbst war Stefan Feiertag bereits an den polnischen Zweitligisten LKS Lodz verliehen, wo er in 18 Spielen acht Tore und zwei Assists beisteuerte. Seit Ende Jänner spielt er nun für den deutschen Drittligisten Saarbrücken, wo er mit drei Toren aus sechs Spielen ebenfalls bereits eine gute Statistik aufweist. Am vergangenen Wochenende spielte er bei der 0:2-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart allerdings nur eine Halbzeit als Mittelstürmer, nachdem er zuvor eine Woche lang aufgrund einer Muskelverhärtung ausfiel.

SC Rheindorf Altach

Sofian Bahloul (FC Aarau)

RA – 25 Jahre – FRA/ALG | 8 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Beim 2:2 auswärts gegen den FC Wil spielte Bahloul bis zur 89. Minute im rechten Mittelfeld.

Lincoln (Athletic-MG)

ST – 24 Jahre – BRA | 0 Spiele

Der einst als Supertalent gehandelte, 24-jährige Brasilianer Lincoln durchlebte eine wechselhafte Woche. Zunächst schied er mit seinem Team Athletic-MG in der Copa do Brasil nach Elfmeterschießen aus, wobei er nur in den ersten 71 Minuten auf dem Platz stand. Wenige Tage später durfte er sich jedoch über den Titel in der Trofeu Inconfidencia freuen und war am Titelgewinn mit einem Doppelpack im Finalrückspiel gegen Uberlandia, bei dem er 90 Minuten als Mittelstürmer spielte, maßgeblich beteiligt. Insgesamt kommt Lincoln in den verschiedenen Vormeisterschaftsturnieren Brasiliens nach zehn Einsätzen auf drei Tore und zwei Assists.

Grazer AK

Kevin-Prince Milla (Dukla Prag)



ST – 21 Jahre – CMR | 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Erster Scorerpunkt für den jungen Kameruner Milla bei seinem Leihclub Dukla Prag. Beim 1:0-Auswärtssieg bei Pardubice wurde er nach einer Stunde als Stürmer eingewechselt und holte kurz vor Schluss den Elfmeter heraus, der zum Siegtreffer seines Teams führte.