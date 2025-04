Leihspieler-Update: Szymon Wlodarczyk traf für Polens U21

Im Rahmen dieser Serie beleuchten wir wöchentlich die Leistungen der verliehenen Spieler von österreichischen Bundesligisten. Ausgenommen sind dabei Spieler, die innerhalb Österreichs verliehen wurden,...

Im Rahmen dieser Serie beleuchten wir wöchentlich die Leistungen der verliehenen Spieler von österreichischen Bundesligisten.

Ausgenommen sind dabei Spieler, die innerhalb Österreichs verliehen wurden, zumal man deren Leistungen ohnehin gut beobachten kann. Auch verliehene Spieler, deren Vertrag eine Kaufpflicht beinhaltet, werden in dieser Serie nicht berücksichtigt.

Kalenderwoche 12-13 /2025

SK Sturm Graz

Szymon Wlodarczyk (US Salernitana)



ST – 22 Jahre – POL | 13 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Palermo saß Szymon Wlodarczyk auf der Bank der US Salernitana. In der Länderspielpause spielte er beim 3:3 der polnischen U21-Nationalmannschaft gegen Dänemark eine halbe Stunde lang und beim 3:2 gegen die U21-Auswahl der Ukraine eine Stunde lang, wobei er einen Treffer erzielte.

Amadou Dante (FC Arouca)

LV – 24 Jahre – MLI | 10 Spiele

Beim 1:2 beim SC Braga saß Amadou Dante auf der Bank seines Teams.

Bryan Teixeira (1. FC Magdeburg)

ST – 24 Jahre – CPV | 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 bei Hannover 96 saß Bryan Teixeira auf der Bank von Magdeburg.

Red Bull Salzburg

Kamil Piatkowski (Kasimpasa)

IV – 24 Jahre – POL | 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:0-Auswärtssieg bei Samsunspor spielte Kamil Piatkowski in der Innenverteidigung durch und sah nach 28 Minuten die gelbe Karte. Zuvor kam er auch zweimal in der WM-Qualifikation für die polnische Nationalmannschaft zum Einsatz. Beim 1:0-Heimsieg gegen Litauen wurde er nach 77 Minuten ausgewechselt und beim 2:0 über Malta spielte er in der Innenverteidigung durch.

Douglas Mendes (RB Bragantino)

IV – 20 Jahre – BRA | 0 Spiele

Der 20-jährige Innenverteidiger kam für seinen Red-Bull-Leihklub im laufenden Kalenderjahr noch auf keine Einsätze und saß lediglich siebenmal auf der Bank seines Teams. Aus dem Campeonato Paulista, das vor Beginn der brasilianischen Serie A Saison ausgetragen wird, ist seine Mannschaft Bragantino bereits ausgeschieden.

Lawrence Agyekum (Cercle Brügge)



ZM – 21 Jahre – GHA | 28 Spiele – 1 Tor

Erster Saisontreffer für Salzburg-Leihgabe Lawrence Agyekum. Beim 2:2 im belgischen Abstiegsplayoff beim KV Kortrijk spielte er bis zur 87. Minute im offensiven Mittelfeld und erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für sein Team.

Nicolo Turco (AC Milan Futuro)



ST – 21 Jahre – ITA | 18 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 3:2-Sieg der zweiten Mannschaft des AC Milan gegen Campobasso wurde Nicolo Turco nach 84 Minuten eingewechselt und bereitete in der fünften Minute der Nachspielzeit per Kopf den Siegtreffer zum 3:2 für seine Mannschaft vor.

SK Rapid

Thierry Gale (Piast Gliwice)

LA – 22 Jahre – BRB | 3 Spiele

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen Widzew Lodz wurde Rapid-Leihgabe Thierry Gale nach 66 Minuten eingewechselt.

Dennis Kaygin (Willem II)

ZM – 20 Jahre – TUR/GER | 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen Almere City stand Dennis Kaygin nicht im Kader von Willem II.

Tobias Hedl (SV Zulte Waregem)

ST – 22 Jahre – AUT | 8 Spiele – 3 Tore

Tobias Hedl spielte beim 3:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des RSC Anderlecht bis zur 62. Minute im Sturmzentrum.

LASK

Lucas Copado (Energie Cottbus)

RA – 21 Jahre – GER/ESP | 25 Spiele – 6 Tore – 6 Assists

Beim 1:0-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue spielte Lucas Copado als Rechtsaußen durch.

FC Blau-Weiß Linz

Stefan Feiertag (1. FC Saarbrücken)

ST – 23 Jahre – AUT | 7 Spiele – 2 Tore

Beim 0:0 auswärts gegen Hansa Rostock wurde Stefan Feiertag in der 67. Minute eingewechselt.

SC Rheindorf Altach

Sofian Bahloul (FC Aarau)

RA – 25 Jahre – FRA/ALG | 10 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Altach-Leihgabe Sofian Bahloul kam vergangene Woche gleich auf zwei Einsätze. Beim 2:2 im Heimspiel gegen Etoile Carouge wurde er nach 71 Minuten eingewechselt. Beim 1:1 auswärts gegen den AC Bellinzona spielte er im zentralen Mittelfeld durch.

Lincoln (Athletic-MG)

ST – 24 Jahre – BRA | 0 Spiele

In der vergangenen Woche hatte Athletic-MG, wo aktuell Altach-Leihspieler Lincoln unter Vertrag steht, keine Partie.

Grazer AK

Kevin-Prince Milla (Dukla Prag)

ST – 21 Jahre – CMR | 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim respektablen 0:0 gegen Tabellenführer Slavia Prag spielte Kevin-Prince Milla bis zur 80. Minute im Sturmzentrum und sah kurz vor seiner Auswechslung die gelbe Karte.