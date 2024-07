Leon Grgic verlängert beim SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Stürmer Leon Grgic bekannt. Der 18-jährige U19-Teamspieler Österreichs durchlief sämtliche Nachwuchsteams des SK Sturm, in der...

Der SK Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Stürmer Leon Grgic bekannt. Der 18-jährige U19-Teamspieler Österreichs durchlief sämtliche Nachwuchsteams des SK Sturm, in der vergangenen Saison verbuchte er 21 Einsätze für Sturm II sowie zwei Pflichtspiele für die Profis, in denen ihm insgesamt sieben Treffer und zwei Assists gelangen. Grgic unterschreibt beim SK Sturm einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Leons Potenzial ist unbestritten, er hat als 16-Jähriger erstmals mit den Profis trainiert und schon eine gute Entwicklung genommen. Am Ende der abgelaufenen konnte er in der zweiten Liga richtig aufzeigen. Nun gilt es, seine Leistungen auf hohem Niveau zu stabilisieren, dann bin ich überzeugt, dass die Sturmfans noch sehr viel Freude mit Leon haben werden. Wir sind davon überzeugt, dass er sich beim SK Sturm mit weiteren Einsätzen in der Admiral 2. Liga, in der UEFA Youth League und mit der Perspektive Bundesliga am besten weiterentwickeln kann.“

Leon Grgic erklärt: „Seit meinem neunten Lebensjahr bin ich bei Sturm Graz und ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein zu verlängern. Mein Ziel ist es, den Durchbruch bei Sturm zu schaffen und hoffentlich viele Tore vor den Sturm-Fans zu bejubeln. Der Verein bietet mir das richtige Umfeld, dass ich meine Matura machen kann und gleichzeitig meine sportliche Entwicklung vorantreiben kann.“

Pressemeldung, SK Sturm Graz