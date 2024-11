Lijnders: „Auch in Linz Siegermentalität zeigen“

Im letzten Match vor der nächsten Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg in die Landeshauptstadt von Oberösterreich, wo das Aufeinandertreffen mit...

Im letzten Match vor der nächsten Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg in die Landeshauptstadt von Oberösterreich, wo das Aufeinandertreffen mit dem FC Blau-Weiß Linz ansteht. Die Begegnung am kommenden Sonntag, den 10. November 2024 wird von Schiedsrichter Markus Hameter um 14:30 Uhr im Hofmann Personal Stadion angepfiffen.

Pepijn Lijnders, der Trainer der Roten Bullen, ist bei diesem Spiel aufgrund seiner Gelb-Roten Karte im vergangenen Bundesliga-Match gegen den GAK gesperrt und wird an der Seitenlinie von Co Vitor Matos vertreten.

Der FC Red Bull Salzburg gewann nach 0:1-Rückstand 67 % seiner Spiele (2 von 3) – der höchste Anteil in dieser BL-Saison. Im ersten Saisonduell gegen den FC Blau-Weiß Linz gab es nach einem 0:1 noch ein 5:1.

gewann nach 67 % seiner Spiele (2 von 3) – der höchste Anteil in dieser BL-Saison. Im ersten Saisonduell gegen den FC Blau-Weiß Linz gab es nach einem 0:1 noch ein 5:1. Die Roten Bullen kamen in der bisherigen Meisterschaft, trotz zweier Spiele weniger, auf die meisten Sequenzen im offenen Spiel mit mindestens zehn Pässen , die mit einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten.

kamen in der bisherigen Meisterschaft, trotz zweier Spiele weniger, auf die meisten Sequenzen im offenen Spiel mit , die mit einem Schuss oder einer Ballaktion im endeten. Baidoo, Gloukh & Co. haben mit einer Passquote von 85,3 % die beste in dieser Bundesliga-Saison. Die 80,8 % Passgenauigkeit in der gegnerischen Hälfte bedeuten ebenfalls Platz 1 in dieser Kategorie.

haben mit einer von die beste in dieser Bundesliga-Saison. Die in der gegnerischen Hälfte bedeuten ebenfalls Platz 1 in dieser Kategorie. Der FC Red Bull Salzburg hat mit Abstand den höchsten Ballbesitzanteil in dieser BL-Saison (67,3 %), auf Platz 2 folgt Rapid (58 %). Der FC Blau-Weiß Linz hat mit 40,1 % den bisher geringsten Ballbesitzanteil.

hat mit Abstand den in dieser BL-Saison (67,3 %), auf Platz 2 folgt Rapid (58 %). Der FC Blau-Weiß Linz hat mit 40,1 % den bisher geringsten Ballbesitzanteil. Die Linzer blieben in vier Spielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga ohne Gegentor – nur der FC Red Bull Salzburg in mehr (5).

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Bryan Okoh (Oberschenkel). Joane Gadou fehlt aufgrund einer Rotsperre.

Ob Mads Bidstrup (zuletzt mit Magen-Darm-Virus out) bzw. Amar Dedic (Adduktoren) spielen können, ist noch offen.

Takumu Kawamura steht nach seeeehr langer Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining.

Statements

Pepijn Lijnders über …

… das Duell mit dem FC Blau-Weiß Linz:

„Das Team hat am Mittwoch auswärts in einer schwierigen Ausgangslage echte Siegermentalität gezeigt. Es war eine starke Teamleistung mit vielen tollen Einzelmomenten. Am Sonntag gegen Blau-Weiß Linz werden wir die gleiche Einstellung und den gleichen Zugang brauchen, um auch da alles herauszuholen. Wir treffen auf eine gute Mannschaft, der wir auch den nötigen Respekt entgegenbringen.“

Lucas Gourna-Douath über …

… das Spiel gegen die Oberösterreicher:

„Die Linzer spielen bisher eine sehr gute Saison, und man hat gesehen, dass sie in der Bundesliga jedem Gegner gefährlich werden können. Wir müssen uns nach dem harten Champions League-Spiel gegen Feyenoord gut erholen, um dann möglichst frisch in das Match gegen Blau-Weiß zu gehen. Diese Frische brauchen wir, weil wir momentan in einer Situation sind, wo wir uns jeden Punkt, jeden Erfolg hart erarbeiten müssen, wo nichts so ganz leicht von der Hand geht. Das wird auch am Sonntag nicht anders sein.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den FC Blau-Weiß Linz

10.08.2024 FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz 5:1 (2:1)

17.02.2024 FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

23.09.2023 FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz 0:1 (0:0)