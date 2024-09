Lijnders: „Habe gehört, dass Spiele gegen Rapid sehr heiß sein können“

Der nächste Gegner des FC Red Bull Salzburg wartet in Wien und heißt SK Rapid. Die Begegnung mit dem UEFA Conference League-Teilnehmer findet am...

Der nächste Gegner des FC Red Bull Salzburg wartet in Wien und heißt SK Rapid. Die Begegnung mit dem UEFA Conference League-Teilnehmer findet am Sonntag, den 01. September 2024 um 17:00 Uhr im Allianz Stadion statt und wird von Schiedsrichter Stefan Ebner geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg gewann zum sechsten Mal in den letzten sieben Bundesliga-Saisonen die ersten drei Spiele.

• Die Roten Bullen siegten saisonübergreifend fünf Bundesliga-Spiele in Folge – die geteilt längste Salzburger Siegesserie in diesem Kalenderjahr (fünf Siege im Februar/März).

• Das Team von Pepijn Lijnders gewann erstmals seit August 2023 drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge und blieb wie in der Vorsaison in den ersten beiden Auswärtsspielen erfolgreich.

• Obwohl der FC Red Bull Salzburg (67 Schüsse, 8,2 xG) in dieser Meisterschaft ein Spiel weniger absolviert hat, gab nur Rapid (73, 8,9 xG) mehr Schüsse ab und kam auf einen höheren xG-Wert als Dedic, Gloukh, Kjaergaard & Co.

• Der SK Rapid gewann nur zwei der vergangenen 33 Spiele in der Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg (7 Unentschieden, 24 Niederlagen) – beide in Wien (am 24. Februar 2019 und am 05. Mai 2024 jeweils mit 2:0).

Personelles

Nicht fit für dieses Match sind Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Karim Konate (Knie), Leandro Morgalla (Oberschenkel) und Aleksa Terzic (Oberschenkel).

Bobby Clark ist noch nicht einsatzberechtigt.

Statements

Pepijn Lijnders über …

… das Spiel bei Rapid:

„Ich habe schon gehört, dass die Matches bei Rapid sehr heiß sein können. Aber das war zuletzt bei Twente oder beim LASK auswärts auch schon so. Auf jeden Fall müssen wir zu 100 Prozent bereit sein, denn wir erwarten einen sehr entschlossenen Gegner, der vor allem in der Offensive hohe Qualität hat. Für uns heißt das wiederum, sehr hohe Konzentration in der Defensive und auf unser Spiel. Wir haben uns das gestrige Match gegen Braga natürlich angesehen, das hat uns weitere Aufschlüsse für Sonntag gegeben.“

Maurits Kjaergaard über …

… das Aufeinandertreffen mit den Wienern:

„Wir freuen uns schon auf die Begegnung, weil bei den Duellen in Wien zumeist eine gute Stimmung herrscht. Diese Energie wollen wir nutzen und auch hier drei Punkte mitnehmen. Wir wissen, dass sie am Donnerstagabend noch ein schwieriges internationales Spiel hatten. Unser Ziel ist es, das Tempo hochzuhalten und Rapid auf diese Weise unter Druck zu setzen.“