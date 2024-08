Lukas Grgić: „Körperlich war es in Braga leider nicht anstrengend für mich“

Nach dem dramatischen 1:2 am späten Donnerstagabend in Braga im Rahmen des Hinspiels im Play-off zur UEFA Europa League 2024/25 kehrte die Profimannschaft des...

Nach dem dramatischen 1:2 am späten Donnerstagabend in Braga im Rahmen des Hinspiels im Play-off zur UEFA Europa League 2024/25 kehrte die Profimannschaft des SK Rapid am Freitag wie geplant pünktlich um 14:00 Uhr nach Wien retour. Im Anschluss stand noch eine Einheit im Körner Trainingszentrum powered by VARTA im 2. Bezirk auf dem Programm, morgen dann an gleicher Stelle bereits das Abschlusstraining für das Auswärtsspiel beim FC Blau Weiß Linz in der 4. Runde der Bundesliga.

Für Coach Robert Klauß ist es das erste Gastspiel im schmucken Donauparkstadion in der Stahlstadt, der 39-jährige Deutsche feierte allerdings sein Debüt in Österreich gegen den damaligen Aufsteiger und konnte sich am 26. November 2023 dank eines Treffers von Marco Grüll (mittlerweile SV Werder Bremen) über einen 1:0-Sieg im Allianz Stadion freuen.

Am heutigen Freitag sagte Robert Klauß unmittelbar nach der Rückkehr aus Portugal im Vorfeld des Auswärtsspiels beim FC Blau Weiß Linz: „Für uns steht jetzt im Mittelpunkt, dass wir gut regenerieren und uns bestens auf den Gegner vorbereiten. Es war wichtig, dass wir nach dem späten Spiel in Braga noch einiges an Schlaf bekommen haben, die Rückreise verlief pünktlich und planmäßig. Die Linzer sind eine mittlerweile gefestigte Mannschaft, die bereits in der Vorsaison und zum Start in die neue Spielzeit ihre Heimstärke unter Beweis gestellt hat. Daher stehen wir vor einer herausfordernden Aufgabe, wollen diese aber natürlich mit einer guten Mannschaftsleistung meistern und am Sonntag mit drei Punkten nach Wien zurückkehren.“

Von der Reise kamen alle Spieler ohne gröbere Wehwehchen retour in die Heimat, nach dem dichten Programm der letzten Wochen wird aber der Spieltagskader wohl erst am Sonntag direkt vor der Abreise nach Linz fixiert werden.

Unfreiwillig zu wenig Spielzeit kam am Donnerstag neben Dion Beljo bekanntlich Lukas Grgić, der nach einem Eingriff des VAR bereits in den ersten Minuten des Feldes verwiesen wurde. Auf die Einsatzberechtigung in der ADMIRAL Bundesliga hat diese Rote Karte allerdings keinen Einfluss und so ist der gebürtige Oberösterreicher am Sonntag spielberechtigt. Am Freitag meinte der Mittelfeldmotor noch am Flughafen in Schwechat: „Körperlich war das gestrige Match leider nicht anstrengend für mich, aber mental. Es ist hart, den Kollegen 90 Minuten zuschauen zu müssen, aber es hat mich sehr stolz gemacht, dass unser Team in Unterzahl wieder seinen Charakter bewiesen hat. So wie die Burschen gekämpft haben und aufgetreten sind, zeigt von Stärke und dass wir für die kommenden Aufgaben bereit sind. Blau Weiß ist ein unangenehmer Gegner, der uns nicht schenken wird. Nichtsdestotrotz werden wir uns bis zum Ankick gut erholen und unser Anspruch ist schon, dass wir am Sonntag gewinnen. Dafür werden wir alles tun“, so der seit knapp einer Woche 29-jährige Welser.

Pressemeldung SK Rapid