Mamadou Sangaré wechselt zum SK Rapid

Die Tinte ist trocken, die sportmedizinischen Untersuchungen erfolgreich absolviert. Somit ist klar, dass der seit letzter Woche 22-jährige Mamadou Sangaré (geboren am 26. Juni 2022) künftig für den SK Rapid auflaufen wird. Der mehrfache U23-Teamspieler aus Mali erhält einen Kontrakt bis Sommer 2028 und war zuletzt von RB Salzburg für eineinhalb Saisonen an den TSV Hartberg verliehen. Für die Oststeirer absolvierte der Mittelfeldspieler 48 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielen und weitere vier Treffer direkt vorbereiten konnte. Zuvor sammelte er bereits als Leihspieler Erfahrung bei Zulte Waregem (12 Spiele/1 Tor) sowie in der ADMIRAL 2. Liga beim Grazer AK (26 Spiele/5 Tore) und dem FC Liefering (11 Spiele). Im September 2020 kam Sangaré aus seiner Heimat von Yeelen Olympique nach Salzburg.

Nun soll er im grün-weißen Trikot mit der Nummer 17 seinen nächsten Step machen. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum jüngsten Rapid-Neuzugang: „Mamadou Sangaré ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler mit einem enormen Laufvolumen. Er ist sehr ballsicher, bringt alle Attribute, die man auf seiner Position braucht, mit und arbeitet auch hervorragend im Spiel gegen den Ball. Er hat immer Lösungen parat, kann das Leder behaupten und ist zudem durchaus resistent gegen das im modernen Fußball viel praktizierte Pressing. Zudem bringt er auch in der Offensive seine Qualitäten ein, kann Angriffe einleiten, Tore auflegen und nicht zuletzt erzielen. Nachdem er, abgesehen von einer halben Saison in der höchsten belgischen Spielklasse, bereits seit knapp vier Jahren in Österreich tätig ist, sollte auch die Integration bei uns recht flott erledigt sein. Ich freue mich so wie unser Trainerteam um Robert Klauß auf Mamadou und bin sicher, dass er ein weiterer wichtiger Bestandteil einer schlagkräftigen Mannschaft für die Zukunft sein wird.“

Mamadou Sangaré wird mit sofortiger Wirkung zu seinen neuen Mannschaftskollegen stoßen und in den Trainingsbetrieb einsteigen. Markus Katzer dazu: „Ich bin Mamadou dankbar, dass er so auf seine neue Aufgabe brennt. Er wäre jetzt eigentlich mitten in der Vorbereitung mit Mali auf die Olympischen Spiele und ein sehr wichtiger Spieler für die Adler. Ich bin sicher, dass die Entscheidung für ihn nicht leicht war, umso schöner ist es, dass er uns ab sofort zu hundert Prozent zur Verfügung steht.“

Mamadou Sangaré selbst meint in einem ersten Statement: „Ich möchte den Verantwortlichen von Rapid für ihr Vertrauen herzlich danken. Ich werde versuchen, diesen Vertrauensvorschuss zurückzuzahlen und jeden Tag mein Bestes geben, dass ich dazu beitragen kann, unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, nun ein Teil dieses international renommierten Klubs mit seiner großen Geschichte und seiner riesigen Fanbasis sein zu dürfen.“