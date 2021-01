Man, Rovella, Frimpong – große Transfers für mehrere Top-Talente

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Dennis Man

RA, 22, ROM | FCSB Bukarest – > Parma Calcio

In den letzten Jahren galt der trickreiche Rechtsaußen Dennis Man als eines der Aushängeschilder einer neuen, goldenen Fußballergeneration Rumäniens. Der Linksfuß, der mit Vorliebe von der rechten Seite nach innen zieht, brauchte dabei ein wenig Anlaufzeit. Insgesamt kickt er seit 4 ½ Jahren für den FCSB Bukarest, so richtig explodiert ist er aber erst im vergangenen Halbjahr: Da erzielte der sechsfache Nationalspieler nämlich 17 Tore und 7 Assists in 20 Pflichtspielen und machte auch in der Europa-League-Qualifikation auf sich aufmerksam. Die Hauptstädter freuen sich nun über einen warmen Geldregen: Man unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2025 bei Parma, das 13 Millionen Euro nach Bukarest überweist und entscheidet sich damit gegen ein Angebot des FK Krasnodar.

Said Benrahma

LA, 25, ALG | Brentford FC – > West Ham United

Obwohl er es nur auf zwölf Premier-League-Einsätze und gerademal zwei Assists brachte, verpflichten die „Hammers“ den Algerier Said Benrahma fix. Bisher war der 25-Jährige nur leihweise von Brentford unter Vertrag gestanden, aber West Ham stattet den Nationalspieler nun mit einem Vertrag bis Sommer 2026 aus. Der gesamte Kostenpunkt des Transfers inklusive Leihgebühr: Fast 30 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer war auch Chelsea am Algerier dran, nachdem dieser in Brentford mit spektakulären Leistungen aufhorchen ließ.

Nicolo Rovella

DM, 19, ITA | CFC Genua – > Juventus Turin

Einmal mehr wartet Juventus Turin mit einem interessanten „partiellen Tauschdeal“ auf. Das 19-jährige Toptalent des CFC Genua, Nicolo Rovella, wechselt um 18 Millionen Euro zur „Alten Dame“ und unterschrieb in Turin bis 2024. Der Sechser wird allerdings sofort wieder an Genua zurückverliehen, wo er sogar noch bis 2022 spielen soll. Juventus kann den defensiven Mittelfeldspieler aber jederzeit „anfordern“. Im Gegenzug wechselt das 20-jährige Juve-Talent Manolo Portanova nach Genua. Der offensive Mittelfeldspieler bestritt bisher drei Serie-A-Partien für Juve und kostet Genua immerhin auch zehn Millionen Euro.

Jeremie Frimpong

RV, 20, NED | Celtic Glasgow – > Bayer 04 Leverkusen

Auch Bayer Leverkusen sichert sich die Dienste eines neuen Toptalents: Der ghanaisch-stämmige Niederländer Jeremie Frimpong kommt von Celtic Glasgow, das ihn im Sommer 2019 um 380.000 Euro aus dem Nachwuchs von Manchester City holte. Nun lukriert Celtic elf Millionen Euro vom Bayer-Werksverein, der Frimpong mit einem Vertrag bis Sommer 2025 ausstattete. Frimpong ist ein rechter Flügelverteidiger moderner Prägung und brachte es in 51 Spielen für Celtic auf drei Tore und acht Assists.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!