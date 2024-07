Manchester-City-Talent Tomas Galvez vor LASK-Leihe

In den letzten Tagen gab eine einige Gerüchte um einen Wechsel des kroatischen U21-Nationalspielers David Colina zum LASK. Zu diesem Transfer wird es jedoch...

In den letzten Tagen gab eine einige Gerüchte um einen Wechsel des kroatischen U21-Nationalspielers David Colina zum LASK. Zu diesem Transfer wird es jedoch nicht kommen, denn der Linksverteidiger wechselt zum Vejle BK in die dänische Liga. Stattdessen soll man ein Talent von Manchester City an der Angel haben.

David Colina stammt aus dem Nachwuchs von Dinamo Zagreb und wechselte bereits als Jugendlicher zur AS Monaco, wo er in der U19-Mannschaft zum Einsatz kam. Für die Kampfmannschaft der Monegassen sollte er allerdings nicht zum Einsatz kommen, da er zurück nach Kroatien wechselte und Stammspieler bei Hajduk Split wurde. Nach 109 Pflichtspieleinsätzen, in denen er drei Tore und drei Assists beisteuerte, wechselte er zum 1. FC Augsburg, bei dem er es aber nur auf acht Einsätze und einen Treffer bringen sollte.

Beim LASK stehen mit Renner und Bello aktuell zwei Linksverteidiger im Kader für die kommende Saison. Renner ist allerdings seit Jänner 2024 aufgrund einer Knieverletzung nicht einsatzbereit und laboriert noch an dieser schweren Verletzung, weshalb ein Ersatz gesucht wurde, zumal Bello auch auf den Scouting-Listen von einigen Klubs stehen soll und auch in dieser Transferperiode durchaus Angebote kommen könnten.

Dass der LASK einen Spieler für diese Position sucht ist demnach durchaus verständlich. David Colina wird jedoch nicht nach Oberösterreich wechseln, denn er unterschreibt laut Tipsbladet einen Vertrag beim Velje BK. Colina wechselt leihweise zu seinem neuen Arbeitgeber, der jedoch auch eine Kaufoption aushandeln konnte.

Der LASK könnte dennoch vor einem Abschluss stehen. Laut dem Portal footballinsider247 soll Manchester-City-Talent Tomas Galvez leihweise zum LASK wechselt. Der 19-jährige Finne wechselte im Sommer 2021 von Watford in die Manchester-City-Akademie und spielte schon drei Mal für das finnische Nationalteam. Pep Guardiola soll große Stücke auf den jungen Spieler halten, der seine Rolle als Linksverteidiger sehr offensiv auslegt. Für die U18-Mannschaft von Manchester City erzielte er in 36 Spielen zwei Tore und steuerte sechs Assists bei. In der U21 kam er auf einen Treffer und vier Torvorlagen in 38 Partien. Mit einem Abschluss könnte es aber noch ein wenig dauern, da Manchester City aktuell auf US-Tour ist und erst Ende des Monats zurückkehrt.