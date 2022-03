Manfred Schmid: „So ein Derby hat es ewig nicht mehr gegeben“

Das Wiener Derby ist in aller Munde, jeder spricht darüber, alle freuen sich darauf. Die Austria hat am Sonntag um 17:00 Uhr zwei imposante...

Das Wiener Derby ist in aller Munde, jeder spricht darüber, alle freuen sich darauf. Die Austria hat am Sonntag um 17:00 Uhr zwei imposante Serien zu verteidigen, zuletzt feierten die Veilchen zum ersten Mal seit Herbst 2015 fünf Siege in Serie, im Allianz-Stadion ist Violett noch ungeschlagen: „Ich hoffe, dass wir beide Serien fortsetzen. Das wird ein Super-Sonntag, ein Highlight. Ein Derby mit solchen Vorzeichen, das so viel Interesse weckt, hat es schon ewig nicht mehr gegeben“, betont Manfred Schmid.

Der Austria-Trainer ist weiterhin in Quarantäne, die Trainings-Einheiten verfolgte er via Live-Übertragungen, mit seinem Team ist er ständig in Kontakt: „Mir persönlich geht es etwas besser, am Samstag wird sich entscheiden, ob ich dabei sein kann. Wir sind auf alle Eventualitäten gut vorbereitet“, erzählt Manfred Schmid.

Und wenn es sich nicht ausgeht, persönlich beim Derby dabei zu sein? „Dann werde ich telefonisch mit meinem Team verbunden sein und das Livebild meines Videoanalysten nach Hause bekommen. Zusätzlich schaue ich das Spiel live auf Sky. Ich werde durchgehend mit meinem Trainerteam in Kontakt sein und eingreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Ich habe volles Vertrauen in meine Kollegen“, erklärt der Austria-Trainer.

In der Meistergruppe liegen viele Teams eng beisammen. Die Austria (2.) hat einen Punkt mehr als der Stadtrivale (5.). Neun Runden sind noch zu spielen, am Sonntag steht das erste von zwei Derbys auf dem Programm. Die ersten beiden Saison-Duelle endeten jeweils 1:1: „Ich erwarte ein intensives Spiel von der ersten Minute an, ein Match auf Augenhöhe, bei dem es keinen echten Favoriten gibt. Es ist ein Spiel mit hohem Stellenwert, das beide unbedingt gewinnen wollen“, schildert Schmid.

Personal-News



Bei der Austria stehen im Vergleich zum Heimsieg gegen den WAC wieder mehr Spieler zur Verfügung: „Die Personalsituation bei uns ist entspannt. Wir können wieder auf Lukas Mühl, Manfred Fischer, Leonardo Ivkic und Romeo Vucic zurückgreifen. Das gibt uns weitere Optionen“, erzählt Manfred Schmid. Ob auch Aleksandar Jukic wieder spielen kann, ist noch offen.

Quelle: Austria Pressemeldung