Manfred Schmid will drei Punkte für das großes Endspiel

Austria Wien fährt nach Klagenfurt (Sonntag, 17:00 Uhr, live in der Viola Sportsbar), um sich mit einem Sieg in der vorletzten Runde eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale daheim gegen Sturm Graz (Samstag, 21. Mai, 17:00 Uhr) zu verschaffen: „Einen großen Sprung werden wir nur mit drei Punkten schaffen. Unser klares Ziel ist ein Sieg in Klagenfurt: Dann haben wir ein großes Endspiel vor uns“, sagt Trainer Manfred Schmid.

Zwei Runden vor Schluss ist die Austria (4., 23 Punkte) weiterhin voll im Rennen um die Europacup-Plätze, der Rückstand auf Rang drei, der einen Fixplatz in einer Gruppenphase bedeutet, beträgt aktuell nur zwei Punkte. Zuletzt spielten die Veilchen in den direkten Duellen mit dem Stadtrivalen (3., 25) und dem WAC (5., 22) jeweils Unentschieden:

„Auch wenn die Ergebnisse nicht immer nach Wunsch waren, bin ich mit der Form meiner Mannschaft zufrieden. Bis auf das Auswärtsspiel in Salzburg waren die Leistungen in den Spielen der letzten Wochen sehr o.k., teilweise sogar sehr gut. Daran möchten wir jetzt gegen Klagenfurt anschließen“, erklärt Manfred Schmid.

Gute Balance & Offensiv-Lösungen

Austria Klagenfurt (6., 20) verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Sturm Graz und holte davor ein 2:2-Remis in Hütteldorf. Die Veilchen warten gegen den Aufsteiger noch auf einen Sieg, alle drei Saison-Begegnungen endeten Unentschieden:

„Die bisherigen Duelle zeigen, dass das Spiel in Klagenfurt keine leichte Aufgabe wird. Jede Mannschaft in der Liga tut sich gegen die Kärntner schwer, weil sie sehr gut verteidigen. Wir brauchen eine gute Balance, Lösungen in der Offensive und Effizienz. Gleichzeitig wird es wichtig sein, in der Restverteidigung hellwach zu sein, weil Austria Klagenfurt im Umschaltspiel gefährlich ist“, schildert Schmid.

Personal-News

Eric Martel kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in die Mannschaft. Marco Djuricin ist nach seiner Gehirnerschütterung im Wiener Derby für Sonntag ebenso fraglich wie der angeschlagene Innenverteidiger Lucas Galvão. Ansonsten fehlen nur die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Georg Teigl und Muharem Huskovic.