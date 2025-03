Markus Schopp: „Das Spiel kontrollieren und gewinnen“

Auf ins letzte Heimspiel im Bundesliga-Grunddurchgang: Am 21. Spieltag gastiert am kommenden Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) die WSG Tirol in der...

Auf ins letzte Heimspiel im Bundesliga-Grunddurchgang: Am 21. Spieltag gastiert am kommenden Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) die WSG Tirol in der Raiffeisen Arena. Der LASK möchte dabei an die vielversprechenden Auftritte der vergangenen Wochen anknüpfen und ein weiteres Erfolgserlebnis einfahren. Vier Stunden zuvor rollt der Ball beim Bundesligamatch der Frauen gegen den SK Sturm Graz (13.00 Uhr, live ORF Sport+) am LASK-Platz an der Daimlerstraße.

Seit Mitte Dezember haben die Athletiker kein Pflichtspiel mehr verloren, in den vergangenen sechs Partien konnte die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp immer Zählbares mitnehmen. Zuletzt gelangen zwei volle Erfolge in Serie, auf das 2:1 im Spitzenspiel in der Raiffeisen Arena gegen den SK Rapid folgte vergangene Woche der 2:1-Sieg beim SK Austria Klagenfurt. Dabei ließen sich die Schwarz-Weißen auch von einem frühen Gegentreffer nicht beirren, bereits 14 Punkte holte man in der laufenden Saison nach Rückständen.

In den abschließenden Partien im Grunddurchgang warten nun die Duelle mit Tirol und anschließend auswärts gegen den SK Sturm. Bei einem weiteren vollen Erfolg über die WSG könnte im Idealfall bereits ein Ticket für die Meistergruppe herausspringen. Dafür wird es allerdings erneut einer starken Vorstellung bedürfen. Die Tiroler erreichten im Frühjahr in den ersten vier Spielen drei Unentschieden, dabei knöpfte man unter anderem Salzburg ein 1:1 sowie dem Wolfsberger AC ein 3:3 ab. „Wir sollten uns ausschließlich auf uns konzentrieren. Wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir in jedem Fall eine gute Ausgangsposition für das letzte Spiel“, will sich Offensivmann Christoph Lang nicht mit den Resultaten auf anderen Plätzen beschäftigen.

Heimspiel-Doppel

Eine kleine Serie weist auch die direkte Bilanz gegen die Wattener auf. In den jüngsten vier Begegnungen schrieben die Athletiker stets an und gingen dreimal als Sieger vom Platz. So auch in den letzten beiden Aufeinandertreffen, als der LASK im November 2023 mit einem 1:0 die drei Punkte in der Raiffeisen Arena behielt und im Oktober 2024 einen 2:1-Sieg am Tivoli landete. Damals drehten Valon Berisha und Maximilian Entrup das Match zugunsten der Schwarz-Weißen.

In der Gesamtbilanz haben die Linzer mit 19 Siegen und elf Remis in 40 Partien die Nase vorne, vor eigenem Publikum verbuchten die Athletiker in 18 Matches zehn volle Erfolge und fünf Punkteteilungen. Gleich drei Akteure des LASK blicken unterdessen möglichen Jubiläen entgegen: Torhüter Tobias Lawal steht vor seinem 50. Bundesligaspiel im Trikot der Schwarz-Weißen, Branko Jovicic würde im Falle eines Einsatzes zum 100. Mal in einem Pflichtspiel für den LASK auflaufen. Und Maximilian Entrup könnte das 50. Bundesligamatch (inklusive EC-Play-off und Relegation) seiner Karriere bestreiten.

Zuvor duellieren sich die Athletikerinnen in der Frauen Bundesliga am LASK-Platz an der Daimlerstraße um 13.00 Uhr mit dem SK Sturm Graz. Abobesitzer:innen genießen bei allen Heimspielen der Frauen freien Eintritt.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und freuen uns extrem auf dieses Spiel. Es ist natürlich ein spannender Moment und wir hoffen, dass so viele Leute wie möglich in die Raiffeisen Arena kommen. Uns erwartet eine enorm spannende Mannschaft mit vielen interessanten Ansätzen, die sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball sehr klar ist. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns als LASK ein klares Bild davon machen, wo wir unsere Stärken haben und wie wir den Gegner beschäftigen können. Wenn uns das gelingt, haben wir schon den Anspruch, das Spiel kontrollieren und gewinnen zu wollen.“

ADMIRAL Bundesliga, 21. Runde

So, 09.03.2025, 17.00 Uhr

LASK – WSG Tirol

Raiffeisen Arena, SR Arnes Talic

Es fehlen: Andrade, Usor, Pintor, Jungwirth, Mustapha