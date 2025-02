Markus Schopp: „Der GAK kann sehr kompakt verteidigen“

Fast 24 Jahre ist es her, dass der LASK zuletzt in der höchsten Spielklasse beim GAK gastierte. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, live Sky...

Fast 24 Jahre ist es her, dass der LASK zuletzt in der höchsten Spielklasse beim GAK gastierte. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, live Sky Sport Austria) kommt es am 18. Spieltag der Bundesliga zur Neuauflage des Traditionsduells in der Grazer Merkur Arena.

Nach dem Triumph im Cup-Viertelfinale über RB Salzburg und der Punkteteilung im Linzer Derby wollen die Athletiker auch im dritten Match der Frühjahrssaison ungeschlagen bleiben und im Idealfall drei Punkte aus der steirischen Landeshauptstadt entführen. Mut machen vor allem die mannschaftlich geschlossenen Auftritte in den letzten beiden Wochen. „Man merkt, dass wir wollen, dass wir eine Einheit sind. Darauf gilt es aufzubauen und das werden wir auch diesmal wieder abliefern“, betonte Kapitän Philipp Ziereis, der gegen den FC Blau-Weiß Linz sein 100. Pflichtspiel für den LASK absolviert hatte.

Während die Linzer weiter auf Platz sieben rangieren und um wichtige Punkte im Rennen um die Top sechs kämpfen, belegt der Aufsteiger aus Graz derzeit Rang elf. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim SCR Altach startete der GAK erfolgreich ins neue Jahr, in den vergangenen sechs Bundesligaspielen blieb die Elf von Trainer Rene Poms viermal ungeschlagen. Der LASK kann indes auf seine gute Auswärtsbilanz bauen: Mit vier Siegen aus acht Partien und 13 gesammelten Punkten liegen die Schwarz-Weißen in dieser Wertung auf dem starken dritten Platz.

Torreicher Hinspiel-Erfolg

Gute Erinnerungen hegt der LASK an das Hinspiel im Herbst in der Raiffeisen Arena. Bei der Heimpremiere von Cheftrainer Markus Schopp feierten die Linzer nach einem Doppelpack von Marin Ljubicic sowie weiteren Treffern von Valon Berisha und Adil Taoui vor 13.000 Zuschauern einen 4:2-Erfolg. Davor waren sich die beiden Traditionsklubs in der heimischen Bundesliga zuletzt im Mai 2001 gegenübergestanden, als der GAK das Match mit 1:0 für sich entschieden hatte. Elf Jahre später drehten die Oberösterreicher den Spieß mit einem 6:2-Auswärtssieg in der Regionalliga Mitte um.

In der Gesamtbilanz hat der LASK die Nase hauchdünn vorne. 105-mal begegneten sich die beiden Teams in der obersten Spielklasse, 39-mal behielten die Schwarz-Weißen dabei die Oberhand. In 28 Spielen wurden die Punkte geteilt, während die „Roten“ 38 Partien erfolgreich gestalteten. Die Tordifferenz ist mit 132:132 gar völlig ausgeglichen. Als gutes Omen dient die jüngste Ausbeute des LASK gegen Bundesliga-Aufsteiger: Von den vergangenen 13 Partien nahmen die Linzer in zwölf Fällen Zählbares mit und gewannen sieben Mal.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Mit dem GAK erwartet uns von der Organisation und der Spielidee her ein ähnlicher Gegner wie zuletzt Blau-Weiß Linz. Die Mannschaft kann sehr kompakt verteidigen und möchte im Umschalten zu ihren Chancen kommen. Wir müssen sehr aufpassen, wie wir unseren Ballbesitz gestalten, müssen geduldig sein und sehr konsequent versuchen, den Gegner zu bespielen. Wenn uns das gelingt, können wir in Graz drei Punkte holen.“

Bundesliga, 18. Runde

So, 16.02.2025, 14.30 Uhr

GAK – LASK

Merkur Arena, SR Jäger

Es fehlen: Andrade, Usor, Pintor, Jungwirth

Gesperrt: Stojkovic, Midzic