Markus Schopp: „Es ist für die ganze Stadt ein besonderes Spiel“

Nach dem Cup-Aufstieg ist vor dem Meisterschafts-Auftakt: Mit dem Heimderby gegen den FC Blau-Weiß Linz beginnt für den LASK am Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) die Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga. Für das zweite Duell mit dem Lokalrivalen in der Raiffeisen Arena sind nur noch wenige Tickets verfügbar.

Erfreulicher hätte das Frühjahr aus Sicht der Athletiker kaum beginnen können. Mit dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung über RB Salzburg zog der LASK vergangene Woche im ÖFB-Cup ins Halbfinale ein. Branko Jovicic und Neuzugang Samuel Adeniran drehten die Partie zugunsten der Schwarz-Weißen nach dem zwischenzeitlichen Rückstand. Diesen Schwung gilt es nun auch in das erste Match im neuen Jahr in der heimischen Bundesliga mitzunehmen. „Ich glaube, dass uns der Sieg gegen Salzburg einen richtigen Push gegeben hat. Jetzt freuen wir uns alle auf das Derby“, sagte Angreifer Maximilian Entrup.

Sechs Neuzugänge schlossen sich den Athletikern innerhalb der Wintertransferperiode an. Nach Samuel Adeniran, Ismaila Coulibaly und Mohamed Sanogo stießen diese Woche auch die Offensivakteure Christoph Lang und Krystof Danek sowie Torhüter Tobias Schützenauer zur Mannschaft. Mit entsprechend großer Zuversicht gehen die Linzer in das zweite Saisonderby, in dem es nicht nur um Prestige, sondern auch um wichtige Punkte im Rennen um die Bundesliga-Meistergruppe geht. Drei Zähler trennen die beiden Klubs derzeit, mit einem Sieg würden die Athletiker den sechstplatzierten Stadtrivalen überholen.

Vier Heimsiege in Folge

Das bislang einzige Aufeinandertreffen in der neuen Raiffeisen Arena datiert vom August 2023, damals behielt der LASK mit einem 2:0-Erfolg durch Treffer von Philipp Ziereis und Robert Zulj vor ausverkauftem Haus die Oberhand. Für das Hinspiel in der laufenden Saison, das mit 0:1 verloren ging, bietet sich nun die Gelegenheit, Revanche zu nehmen. Als gutes Omen dafür dient die Auftaktbilanz der vergangenen Jahre: Seit dem Wiederaufstieg 2017 blieben die Oberösterreicher im ersten Ligaspiel nach dem Jahreswechsel in sechs von sieben Fällen ungeschlagen und gingen viermal als Sieger vom Feld.

Die Derbybilanz gegen Blau-Weiß bescheinigt dem LASK eine gute Ausbeute vor eigenem Publikum: Die jüngsten vier Begegnungen mit Heimrecht der Schwarz-Weißen endeten jeweils mit einem vollen Erfolg. Bezieht man die Duelle gegen Vorgängerklub SK VOEST mit ein, geht am Sonntag das 92. Stadtderby über die Bühne. Von den bisherigen 91 Aufeinandertreffen gewann der LASK 36 Spiele, 24-mal wurden Punkte geteilt.

Die Raiffeisen Arena wird in jedem Fall bestens gefüllt sein, der Ticketvorverkauf spricht für ein echtes Fußballfest in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Bis Freitagvormittag waren mehr als 17.600 Tickets vergriffen. Im Onlineshop unter https://shop.lask.at/lask/tickets.htm besteht die Möglichkeit, sich noch Tickets zu sichern, solange der Vorrat reicht.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Es ist ein besonderes Spiel, nicht nur für uns, sondern für die ganze Stadt. Wir freuen uns extrem auf dieses Derby, wir müssen die Energie richtig gut bündeln und auf den Platz bringen. Es gibt nichts Schöneres, als in einem vollen Stadion mit einem Erfolgserlebnis im Rücken und dem Wissen, dass wir uns gut entwickeln, in so ein Spiel zu gehen.“

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

So, 09.02.2025, 17.00 Uhr

LASK – FC Blau-Weiß Linz

Raiffeisen Arena, SR Altmann

Es fehlen: Andrade, Usor, Pintor, Boateng, Jungwirth

Rot-Sperre: Stojkovic