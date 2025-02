Markus Schopp: „Es war kein unverdienter Sieg“

Riesenjubel in der Raiffeisen Arena! Mit einem 2:1-Heimerfolg über den SK Rapid holte der LASK drei immens wichtige Punkte in der ADMIRAL Bundesliga und...

Riesenjubel in der Raiffeisen Arena! Mit einem 2:1-Heimerfolg über den SK Rapid holte der LASK drei immens wichtige Punkte in der ADMIRAL Bundesliga und kletterte wieder in die Top sechs. Neuzugang Christoph Lang (31.) und George Bello (78.) steuerten vor 14.980 Zuschauern die beiden Treffer für die Athletiker bei, die damit zum achten Mal in Folge gegen die Hütteldorfer ungeschlagen blieben.

Cheftrainer Markus Schopp kehrte zu einer 4-2-2-2-Grundformation zurück, in der Innenverteidiger Modou Keba Cisse anstelle des erkrankten Philipp Ziereis in die Anfangself rückte und damit nicht nur sein Bundesliga-Debüt gab, sondern auch erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an auflief. Die erste Möglichkeit verbuchten die Linzer in Person von Samuel Adeniran, der nach vier Minuten das lange Eck knapp verfehlte. In der Folge hatten die Hütteldorfer etwas mehr vom Spiel, kamen jedoch meist nur über Distanzschüsse zum Abschluss.

Der LASK verteidigte diszipliniert, fand aber auch im eigenen Aufbau immer wieder gute Lösungen, wenngleich in der einen oder anderen Situation noch ein Tick Mut fehlte. Zugleich ergaben sich nach Ballgewinn gefährliche Umschaltmomente. So auch nach 31 Minuten: Christoph Lang eroberte auf Höhe der Mittellinie den Ball, machte sich mit seinem Speed auf und davon und blieb vor Rapid-Goalie Paul Gartler eiskalt – 1:0 für den LASK, der erste Treffer des Neuzuganges und zugleich auch der Halbzeitstand.

Traumtor von Bello

Nach dem Seitenwechsel legten die Schwarz-Weißen noch einmal einen Gang zu und kamen dem zweiten Treffer rasch äußerst nahe. So etwa in Minute 54, als Maximilian Entrup nach einem hohen Ballgewinn der Linzer frei vor Gartler zum Abschluss kam, aber an Selbigem scheiterte. Oder zwei Zeigerumdrehungen später, als Adeniran ein Zuspiel des Rapid-Keepers abfing, danach aber zu überhastet abschloss. Der LASK nun mit einer ganz starken Phase, in der es mehrfach gelang, sich sehenswert nach vorne zu kombinieren, während man gegen den Ball überaus griffig agierte und den Gegner regelmäßig zu Fehlern zwang.

Weil das ersehnte zweite Tor trotz mehrerer Gelegenheiten noch nicht fallen wollte, blieb das Spannungslevel hoch und nach 73 Minuten war Tobias Lawal wieder gefragt: Einen Seidl-Schuss lenkte der Goalie noch entscheidend an die Stange. Fünf Minuten später brachte George Bello die Raiffeisen Arena ein zweites Mal zum Beben: Aus großer Distanz fasste sich der Abwehrspieler mit seinem starken linken Fuß ein Herz und hämmerte das Leder unhaltbar ins Kreuzeck – 2:0! Das erste Bundesligator des US-Amerikaners fiel demnach in die Kategorie besonders sehenswert. Der Anschlusstreffer von Rapid durch Joker Andrija Radulovic (90.) kam hingegen zu spät. Mit dem 2:1-Heimerfolg stieß der LASK nicht nur in die Top sechs vor, sondern prolongierte auch die eindrucksvolle Serie gegen Rapid: Zum achten Mal in Folge und im siebenten Heimspiel nacheinander blieben die Athletiker ungeschlagen.

Cheftrainer Markus Schopp: „Es war natürlich ein enorm wichtiges Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Über die gesamten 90 Minuten betrachtet haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt, deswegen war der Sieg auch nicht unverdient. Die Mannschaft hat heute sehr, sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Es gibt Entwicklungen, die absolut in die richtige Richtung gehen.“

LASK – SK Rapid 2:1 (1:0)

Raiffeisen Arena, 14.980, SR Ciochirca

Tore: 1:0 Lang (31.), 2:0 Bello (78.), 2:1 Radulovic (90.)

Gelbe Karten: Berisha, Lang, Cisse

Aufstellung LASK: Lawal (K) – Jovicic, Cisse, Smolcic, Bello – Horvath, Ljubic – Lang (91. Sulzner), Berisha (86. Bogarde) – Entrup (71. Danek), Adeniran

