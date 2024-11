Markus Schopp: „Hartberg die derzeit wohl spielstärkste Mannschaft“

Zum Abschluss der steirischen Woche empfängt der LASK am kommenden Samstag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) den TSV Hartberg in der Raiffeisen Arena....

Zum Abschluss der steirischen Woche empfängt der LASK am kommenden Samstag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) den TSV Hartberg in der Raiffeisen Arena. Das Match der 12. Runde bildet zugleich den Auftakt zur Rückrunde im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga.

Mit dem 2:1-Erfolg bei Zweitligist ASK Voitsberg zog der LASK am Mittwoch zum siebenten Mal in Folge ins Cup-Viertelfinale ein. Leistungstechnisch wollen die Athletiker am Samstag gegen den ehemaligen Klub von Cheftrainer Markus Schopp vor allem an den starken Auftritt der zweiten Hälfte vergangene Woche gegen den SK Sturm anknüpfen. „Wir werden uns gut vorbereiten und versuchen, zuhause drei Punkte zu holen“, sagte Mittelfeldmotor Sascha Horvath, der mit seinen Teamkollegen in den letzten fünf Meisterschaftspartien viermal ungeschlagen blieb und in diesem Zeitraum drei Siege einfahren konnte.

Auch die Steirer schafften diese Woche mit einem 3:0-Sieg bei Austria Lustenau im Cup den Sprung unter die besten Acht. Dass sich die Elf von Trainer Manfred Schmid in guter Verfassung befindet, beweisen die Resultate der vergangenen Wochen: In den jüngsten zehn Pflichtspielen musste der TSV nur eine Niederlage hinnehmen, in der Meisterschaft konnten vier der letzten fünf Partien siegreich gestaltet werden. Auch tabellarisch ist das Match durchaus von Bedeutung, mit einem vollen Erfolg könnte der LASK vorerst an den sechstplatzierten Hartbergern, die ein Spiel weniger ausgetragen haben, vorbeiziehen.

2:1-Sieg im ersten Saisonduell

Die letzten beiden Aufeinandertreffen mit dem TSV waren für den LASK jeweils von Erfolg gekrönt. Beim 2:1 im ersten Saisonduell Anfang August entführten die Schwarz-Weißen durch Treffer von Melayro Bogarde und Philipp Ziereis ebenso drei Punkte aus der Steiermark, wie wenige Monate davor mit dem gleichen Resultat in der Meistergruppe.

In den vergangenen sechs Begegnungen mit den Oststeirern sprang für die Athletiker in fünf Fällen jeweils Zählbares heraus. Nun wollen die Linzer alles daransetzen, auch die Heimbilanz gegen Hartberg entsprechend aufzupolieren. Die Gesamtstatistik spricht jedenfalls für Schwarz-Weiß: In bislang 30 Begegnungen fuhr der LASK zwölf Siege ein, zwölf weitere Male remisierten die beiden Klubs.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Uns erwartet am Samstag die derzeit wohl spielstärkste Mannschaft der Liga. Die Hartberger haben unglaublich gute Lösungen im Ballbesitz, sind sehr klar in ihrer Idee und verfügen über viel Selbstvertrauen. Wir werden uns aber richtig gut vorbereiten, für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel, in dem wir ein klares Statement setzen wollen.“

Es fehlen: Lawal, Andrade, Usor, Renner, Pintor