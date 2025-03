Markus Schopp: „Wollen als Fünfter in die Meistergruppe“

Die Entscheidung um den Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga fällt am 22. und letzten Spieltag des Grunddurchganges. Im Gastspiel am Sonntag (17.00...

Die Entscheidung um den Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga fällt am 22. und letzten Spieltag des Grunddurchganges. Im Gastspiel am Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) bei Meister und Tabellenführer SK Sturm will der LASK seinen Platz in den Top sechs behaupten.

Die Reise nach Graz dürfen die Athletiker mit breiter Brust antreten. Als einziger Bundesligist hat der LASK in diesem Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel verloren. In den jüngsten sieben Partien nahmen die Linzer immer Punkte mit, zuletzt verließ man mit den 2:1-Erfolgen gegen Rapid, in Klagenfurt sowie über Tirol dreimal in Serie als Sieger das Feld. Die Frühjahrstabelle führt der LASK mit elf gesammelten Zählern sogar an. Diesen Lauf gilt es nun auch im abschließenden Match im Grunddurchgang bei Titelverteidiger Sturm fortzusetzen. „Wir wissen alle, was uns gegen Sturm erwartet. Wir müssen uns auf viele Zweikämpfe einstellen und gute Lösungen gegen das Pressing finden. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Graz drei Punkte holen können“, blickt Florian Flecker der Aufgabe optimistisch entgegen.

Die Ausgangslage ist klar: Als Tabellenfünfter hat die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe alles in eigener Hand. Bei einem Sieg würden die Athletiker ihre Tabellenposition behalten und wären zum sechsten Mal in sieben Jahren im oberen Play-off vertreten. Im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage würde man Schützenhilfe von den anderen Plätzen benötigen. Bei Punktegleichheit aller drei Konkurrenten LASK, Rapid und Blau-Weiß würden aufgrund der direkten Duelle die beiden Linzer Klubs in die Top sechs einziehen.

Packende Duelle

Vorjahresmeister Sturm führt die Tabelle nach 21 Runden punktgleich mit der Wiener Austria an. In den ersten fünf Frühjahrspartien holten die Grazer zwei Siege und ein Remis, zuletzt feierte man ähnlich wie der LASK gegen Tirol einen späten 2:1-Erfolg nach zwischenzeitlichem Rückstand im Stadtderby gegen den GAK. Duelle mit den Grazern versprachen in der jüngeren Vergangenheit meist nicht nur hohe Intensität, sondern auch jede Menge Spannung. Während die Steirer das Hinspiel knapp mit 2:1 für sich entschieden, hatten sich die beiden Klubs im letzten Match der Vorsaison in der Raiffeisen Arena mit einem packenden 2:2-Unentschieden getrennt.

Auswärts entführte der LASK zuletzt beim 1:0 im August 2022 drei Punkte aus der steirischen Landeshauptstadt. Heuer verleiht die Ausbeute in der Fremde weiteren Grund zur Zuversicht: Mit 17 Punkten aus zehn Partien stellen die Oberösterreicher die drittbeste Auswärtsmannschaft der Saison und mit elf Gegentoren zudem die beste Defensive in der Fremde. Nicht zur Verfügung stehen am Sonntag auf Seiten der Athletiker Kapitän Philipp Ziereis und Branko Jovicic wegen einer Sperre nach der fünften Gelben Karte.