Martin Hinteregger: „Ich freue mich auf hitzige Duelle am Feld“

Auf dem langen Weg zum Comeback auf der großen Fußball-Bühne hat Martin Hinteregger einen weiteren Meilenstein gesetzt. Im Winter-Camp der Austria Klagenfurt in St....

Auf dem langen Weg zum Comeback auf der großen Fußball-Bühne hat Martin Hinteregger einen weiteren Meilenstein gesetzt. Im Winter-Camp der Austria Klagenfurt in St. Paul’s Bay an der Mittelmeerküste absolvierte der 32-Jährige alle Einheiten und die beiden Testspiele gegen Viktoria Berlin (4:2) und NK Domzale (2:1) ohne Probleme. So wird er am frühen Samstagmorgen auf dem Airport Malta mit einem positiven Gefühl in den Flieger steigen.

„Klar, die Beine sind schwer, wie alle anderen bin ich etwas müde. Aber das gehört dazu und das fühlt sich auch gut an, weil ich spüre, dass körperlich alles passt. Ich bin seit November im Teamtraining, habe intensiv gearbeitet und bin überrascht, dass ich so schnell auf dieses Niveau gekommen bin. Wenn alles weiter nach Plan läuft, werde ich zum Start ins Frühjahr bereit sein“, sagt Hinteregger, dem im Duell mit Domzale der Führungstreffer gelungen war.

Nachdem die Violetten den 67-maligen Teamspieler (zwei EM-Endrunden), Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt sowie fünffachen Meister und vierfachen ÖFB-Cup-Sieger mit Red Bull Salzburg Ende November als Winter-Zugang vorstellten und damit seine Rückkehr nach zweieinhalbjähriger Pause vom Profifußball besiegelt war, erlebte der ganze Verein ein überbordendes Interesse. Für „Hinti“ liefen unzählige Interview-Anfragen aus dem In- und Ausland ein.

„Ich kann nachvollziehen, dass es großes Interesse daran gibt, mit mir zu sprechen. Aber nach der offiziellen Vorstellung in Klagenfurt wollte ich keine Medientermine machen. Zum einen, weil ich erst wieder am Feld stehen und meine Leistung bringen will. Zum anderen, weil ich diese exponierte Stellung innerhalb der Mannschaft gar nicht haben will. Ich möchte Taten sprechen lassen“, erklärt der Abwehr-Mann.

Diese Einstellung kommt in der Truppe gut an, Verantwortliche und Mitspieler schätzen die Bodenständigkeit des gebürtigen Sirnitzers, der es zu einem der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Kärntner Fußballs gebracht hat und nach Stationen in der deutschen Bundesliga in Mönchengladbach, Augsburg und Frankfurt in seiner Heimat noch einmal voll durchstarten will. Dafür bereitet er sich akribisch vor.

„Ich kann es kaum erwarten, dass die Meisterschaft weitergeht. Das ist das Puzzleteil, das mir noch fehlt und auf das ich mich freue: Matchpraxis, hitzige Duelle am Feld, mit denen ich mich pushen kann. Da weiß ich noch nicht, wie es mir damit geht. Ich weiß, dass ich sofort funktionieren muss, weil wir keine Zeit haben, unbedingt punkten müssen und die Erwartungshaltung an mich riesig ist. Aber ein paar Spiele wird es wohl dauern, bis ich voll im Rhythmus bin.“

Bis zum Hinteregger-Comeback in der Bundesliga sind es nur noch zwei Wochen. Am 9. Februar (14.30 Uhr) im Wörthersee-Stadion gegen Red Bull Salzburg (mit VIVAMAYR als Sponsor of the Day) beginnt für das Team von Peter Pacult der zweite Teil der Saison – und für den Ex-Teamspieler ein neues Kapitel seiner beeindruckenden Laufbahn.