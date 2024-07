Maximilian Entrup wechselt zum LASK

Der LASK erhält einen weiteren prominenten Neuzugang. Mit Österreichs Teamspieler Maximilian Entrup fixierten die Athletiker die vierte Verpflichtung in diesem Sommertransferfenster. Der 26-Jährige unterschrieb...

Entrup wechselte vom Bundesliga-Konkurrenten TSV Hartberg nach Oberösterreich. Für die Steirer verbuchte der Angreifer in der abgelaufenen Saison in 28 Pflichtspielen starke 16 Treffer und vier Assists, mit 13 Meisterschaftstoren landete er in der Torschützenliste der höchsten Spielklasse auf Rang zwei.

Diese Bilanz bescherte dem 1,86 m großen Stürmer sein Länderspieldebüt für das österreichische A-Nationalteam beim 2:0-Erfolg im November 2023 gegen Deutschland. Beim 6:1-Sieg im März über die Türkei erzielte Entrup seinen Premierentreffer für die ÖFB-Auswahl, ehe er nach seiner starken Saison in der Bundesliga von Teamchef Ralf Rangnick für die EM-Endrunde in Deutschland nominiert wurde. Dementsprechend begehrt war Entrup auch auf dem internationalen Transfermarkt, mit einem Vertrag bis 2029 schloss sich der Torjäger nun langfristig dem LASK an.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Maximilian Entrup trotz zahlreicher Interessenten aus dem In- und Ausland für den LASK entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen österreichischen Nationalspieler und absoluten Top-Stürmer, der in der vergangenen Saison in Hartberg regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Profil und seiner Persönlichkeit perfekt zu uns passt und uns mit seinen Fähigkeiten enorm weiterhelfen wird.“