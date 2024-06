Mayulu-Ersatz: Cousin von Erling Haaland vor Wechsel zum SK Rapid

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer konnte schon einige Aufgaben in diesem Transferfenster zu den Akten legen, ist aber noch lange nicht fertig mit der Personalplanung für...

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer konnte schon einige Aufgaben in diesem Transferfenster zu den Akten legen, ist aber noch lange nicht fertig mit der Personalplanung für die kommende Saison. Laut Sky-Informationen steht nämlich ein Ab- und Zugang im Sturm der Hütteldorfer unmittelbar bevor.

Der stets gut Informierte Sky-Reporter Eric Niederseer verriet, dass Fally Mayulu den SK Rapid verlassen wird und gegen eine Ablöse von rund 3.5 Millionen Euro in die EFL Championship zu Bristol City wechseln wird. Auch der KURIER bestätigt die Ablösesumme und beschreibt hier, wie Rapid-Sportchef Markus Katzer mehrere Angebote davor ablehnte. Das Warten zahlte sich in diesem Fall jedenfalls aus.

Mayulu zeigte beim SK Rapid einige Male sein großes Potential und insbesondere sein Abschluss war hervorragend. Ein Problem war jedoch seine phlegmatische Spielweise gegen den Ball, das zu lasche Anlaufverhalten und seine Körpersprache.

Der SK Rapid ist nach den jüngsten Transfertätigkeiten zudem auf Ablösen angewiesen, damit Markus Katzer nun wieder mehr Spielraum hat. Als Mayulu-Ersatz dürfte laut Niederseer mit Jonatan Braut Brunes ein Norweger nach Hütteldorf gelotst werden, der mit dem Weltklasse-Stürmer Erling Haaland einen äußerst prominenten Cousin hat. Der Mayulu-Transfer sollte zudem auch noch auf anderen Positionen Handlungsmöglichkeiten öffnen.

Der 23-jährige Norweger stand in der vergangenen Saison bei OH Leuven in der Jupiler Pro League unter Vertrag und steuerte in 24 Partien drei Tore und zwei Assists bei. Bei den Belgiern, die immerhin 2.6 Millionen Ablöse für den Stürmer bezahlten, blieb er insgesamt wohl etwas hinter den Erwartungen. Besser lief es davor bei Stromsgodset, wo er in 33 Partien 14 Tore und drei Assists in der norwegischen Elilteserien beisteuerte.

Jonatan Braut Brunes ist ein physisch starker Angreifer mit einem starken linken Fuß und gutem Abschluss. Er kann als klassischer Zielspieler bezeichnet werden, der die Bälle gut behaupten kann, sich aber im gegnerischen Strafraum am wohlsten fühlt. Er hat ein gutes Gefühl für freie Räume und ist sowohl im Kampf um den zweiten Ball sehr aktiv als auch beim hohen Pressing. Im Gegensatz zu Mayulu, der aber mit dem Ball am Fuß technisch sicherlich stärker ist, lebt der Norweger von einer sehr intensiven Spielweise, die gut zum SK Rapid passen sollte.

