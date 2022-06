Medien: Andreas Gruber kurz vor Wechsel vom LASK zur Austria

Der kommende Woche 27-jährige Steirer Andreas Gruber steht unmittelbar vor einem Wechsel vom LASK zur Wiener Austria. Das berichten unter anderem die Oberösterreich Nachrichten...

Der kommende Woche 27-jährige Steirer Andreas Gruber steht unmittelbar vor einem Wechsel vom LASK zur Wiener Austria. Das berichten unter anderem die Oberösterreich Nachrichten und zuvor auch der Kurier. Es wäre der nächste durchaus Aufsehen erregende Transfer, den Jürgen Werner für seinen neuen Klub aus Wien-Favoriten tätigt.

Im Sommer 2020 wechselte Gruber vom SV Mattersburg zum LASK, nachdem er dort eine absolute Stütze war. Beim LASK hatte der Rechtsaußen aber eine schwierige Zeit zu durchleben, erlitt schon nach wenigen Monaten einen Kreuzbandriss, der ihn knapp acht Monate zum Zuschauen verdonnerte.

Der Linksfuß kam damit beim LASK in zwei Saisonen auf 50 Spiele und je 12 Tore und Assists. In der vergangenen Saison stand Gruber aber nur in zwei Spielen in der Startelf der Linzer.

Nicht ganz klar ist, welche Rolle Gruber in Wien-Favoriten spielen sollte. In gut 80% seiner Spiele in den letzten drei Jahren kam Gruber als Rechtsaußen zum Einsatz. Für diese Seite hat die Austria zuletzt massiv vorgebaut, unter anderem Reinhold Ranftl verpflichtet, obwohl man bereits Marvin Martins, Georg Teigl und Leonardo Ivkic für die Rechtsverteidigerposition im Kader hatte. Can Keles und Aleksandar Jukic kamen ebenfalls als Rechtsaußen zum Einsatz.

Denkbar ist allerdings, dass man mit Gruber die Kaderbreite vergrößern will, was im Fall der Austria derzeit nur mit einem Spieler mit österreichischem Pass funktionieren würde. Nach den zahlreichen Transfers der letzten Wochen hat die Austria nun bereits acht Legionäre mit Stammplatzambitionen im Kader. Sechs dürfen auf dem Spielbericht stehen, will man am „Österreicher-Topf“ teilnehmen. Gruber wäre somit eine willkommene Alternative, wenn man auf der rechten Seite rotieren möchte. Dort gibt es mit dem Luxemburger Marvin Martins allerdings nur einen Legionär, was dies wieder ein wenig relativiert.

Gruber wäre nach Ranftl, Raguz und Holland bereits der vierte ehemalige „Werner-Schützling“ bei den Veilchen. Der Vertrag des Offensivspielers beim LASK würde noch bis 2023, also ein weiteres Jahr laufen.