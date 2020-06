Medien: Hwang-Wechsel nach Leipzig perfekt!

Hee-chan Hwang bleibt ein Roter Bulle und wechselt von Salzburg nach Leipzig. Dieser Transfer ist laut Sky-Informationen perfekt und bringt dem österreichischen Meister 15...

Hee-chan Hwang bleibt ein Roter Bulle und wechselt von Salzburg nach Leipzig. Dieser Transfer ist laut Sky-Informationen perfekt und bringt dem österreichischen Meister 15 Millionen plus drei mögliche weitere Millionen an leistungsbedingten Bonuszahlungen ein.

Der pfeilschnelle Offensivspieler aus Südkorea wechselte im Jänner 2015 nach Österreich, arbeitete sich über Liefering in die Kampfmannschaft der Salzburger und wurde zwischenzeitlich an den Hamburger SV verliehen. In der laufenden Saison glänzte Hwang in der Bundesliga mit 12 Toren, 13 Assists und zwei Assist-Assists. In der Champions League brachte er es auf beachtliche drei Tore und fünf Assists in nur sechs Spielen.

Heiß umworben

Der 32-fache Nationalspieler bestritt insgesamt 124 Spiele für die Roten Bullen aus der Mozartstadt und erzielte dabei 45 Tore und bereitete 28 weitere vor. Zuletzt stand der 24-Jährige bei einigen internationalen Topklubs hoch im Kurs. Bereits im Jänner soll es Interesse von Brighton, Wolverhampton, Leicester und Olympique Lyon gegeben haben, zuletzt kam auch konkretes Interesse von Everton hinzu und auch in Fankreisen von Manchester United munkelte man immer wieder über eine mögliche Verpflichtung des flexiblen Stürmers.

Fünftteuerster Spieler der jungen Leipziger Vereinsgeschichte

Hwangs Vertrag in Salzburg wäre noch ein Jahr gelaufen. Inklusive der möglichen Bonuszahlung wäre Hwang genauso teuer wie Ademola Lookman, der um 18 Millionen Euro von Everton kam und wäre damit ex aequo der fünftteuerste Leipziger Einkauf der Vereinsgeschichte. Zwei Spieler, die direkt von Salzburg nach Leipzig wechselten waren teurer: Amadou Haidara kostete 19 Millionen, Naby Keita fast 30.

17.Transfer von Salzburg nach Leipzig

Hwang reiht sich damit eine lange Liste an Übertritten von Salzburg nach Leipzig ein. Die nächstteureren Salzburg-Spieler, die direkt nach Leipzig wechselten waren Hannes Wolf, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Bernardo, Peter Gulacsi und Stefan Ilsanker. Insgesamt ist Hwang der 17.Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechselt, wodurch mehr Spieler aus Salzburg zu RB kamen, als aus der eigenen U19-Mannschaft der Leipziger.