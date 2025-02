Mit Rückkaufklausel: Salzburgs Amar Dedic heuert in Marseille an

Amar Dedic wechselt nach über neun Jahren als Roter Bulle mit Rückkaufklausel zum französischen Top-Klub Olympique Marseille. Über den Salzburger Weg in die Ligue...

Amar Dedic wechselt nach über neun Jahren als Roter Bulle mit Rückkaufklausel zum französischen Top-Klub Olympique Marseille.

Über den Salzburger Weg in die Ligue 1

Der 22-jährige Rechtsverteidiger spielte seit seinem 14. Lebensjahr in Salzburg, wo er sämtliche Stufen der Red Bull Fußball Akademie (3 Titel) durchlief und seine sportliche Ausbildung erhielt.

Darauf folgten 50 Einsätze für den FC Liefering (2 Tore, 5 Assists), ehe eine Leihe zum Wolfsberger AC in der Saison 2021/22 ihm den Weg zum FC Red Bull Salzburg ebnete. In insgesamt 95 Spielen verbuchte Amar Dedic 8 Treffer sowie 15 Assists und trug so zum Gewinn eines Meistertitels und eines Cup-Siegs bei. Künftig spielt der 16-fache bosnische Nationalspieler nun also für den Tabellenzweiten der Ligue 1.

Statements

Geschäftsführer Sport Rouven Schröder:

„Amar hat schon seit Längerem den Wunsch geäußert, den Klub zu verlassen. Wir stehen dafür, talentierten Spielern Karrieren zu ermöglichen, und das führen wir auch diesmal unbeirrbar weiter. Wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung in einer Top 5-Liga und für seinen weiteren Weg maximalen sportlichen Erfolg und Gesundheit!“

Amar Dedic:

„Ich bin dem Klub und allen Menschen hier in Salzburg sehr dankbar für eine lehrreiche Zeit und dafür, dass mir nun dieser Schritt ermöglicht wird. Ich glaube, dass der Wechsel zu einem so großen Klub wie Olympique Marseille genau das Richtige für mich ist. Darauf freue ich mich sehr, ich möchte mich in einer der besten Ligen Europas beweisen. Die Erinnerungen an meine Zeit in Salzburg werde ich auf jeden Fall immer in meinem Herzen tragen.“

( Pressemeldung Red Bull Salzburg )