Neue Klubs für zwei einstige Rapid-Targets

Gleich zwei Spieler, die einst als mögliche Neuzugänge beim SK Rapid auf dem Zettel standen, fanden diese Woche neue Klubs. Can Bozdogan wechselt nach Utrecht, Andrés Vombergar kehrt in seine Heimat zurück und unterschreibt bei San Lorenzo.

Der gebürtige Argentinier mit slowenischem Pass, Vombergar, hatte unter Sportchef Zoran Barisic in Ljubljana gekickt und stand im Jänner 2019 auf der Wunschliste Rapids. Die Hütteldorfer verpflichteten stattdessen aber Aliou Badji, der weitgehend floppte.

Vombergar wechselte stattdessen nach Russland zum FK Ufa, den er aber nach 1 ½ Jahren und nur zwei Toren in 31 Spielen wieder verließ. Vombergar kehrte zunächst eine Saison nach Ljubljana zurück, ehe er nach Mexiko zu San Luis wechselte. Olimpija Ljubljana lukrierte also zweimal Ablöse für den mittlerweile 27-Jährigen und insgesamt spülte er knapp 1,5 Millionen Euro in die Kassa der Slowenen.

In einem Jahr für San Luis erzielte Vombergar aber ebenfalls nur zwei Tore in 22 Partien, weshalb er nun in seine Heimat abgegeben wurde. Der Angreifer unterschreibt einen Vertrag über 1 ½ Jahre beim Kultklub San Lorenzo, dessen Fan unter anderem der Papst ist, der im Slum neben dem Stadion aufwuchs.

Auch der türkisch-stämmige Deutsche Can Bozdogan fand einen neuen Klub – vorerst leihweise wechselt der 21-jährige Kölner in die Eredivisie zu Utrecht. Bei Rapid stand der zentrale Mittelfeldspieler vergangenen Sommer auf dem Zettel.

Der umsichtige Mittelfeldmann war zuletzt eine Saison an Besiktas Istanbul verliehen, wo er in 27 Spielen ein Tor und einen Assist beisteuerte. Die Türken entschieden sich dann dafür, Bozdogan nicht fix zu verpflichten, weshalb Schalke ihn nun mit Kaufoption an Utrecht abgab. Dort wird Bozdogan unter anderem mit dem ehemaligen St.Pölten-Legionär Taylor Booth zusammenspielen.