Neuer Rechtsverteidiger: Wolfsberg verpflichtet Mario Pavelic

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Mario Pavelic bekannt. Der 27-jährige Österreicher unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Pavelic, der in Österreich für den SK Rapid Wien und Admira spielte, stand zuletzt beim kroatischen Erstligisten HNK Rijeka unter Vertrag. Der Defensivspieler, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, kann auf 118 Spiele in der höchsten Spielklasse Österreichs zurückblicken. Außerdem absolvierte Pavelic 22 internationale Spiele in der Champions und Europa League. Im Lavanttal wird Pavelic mit der Rückennummer 6 auflaufen.

Ferdinand Feldhofer:

„Aufgrund der Verletzungen unserer Außenverteidiger Giorbelidze und Schöfl haben wir uns nach einer weiteren Option auf dieser Position umgesehen. Wir sind froh, dass der Transfer mit Mario geklappt hat, denn er kann uns sofort helfen und bringt nationale, sowie internationale Erfahrung mit nach Wolfsberg.“

Mario Pavelic: