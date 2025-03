Neuerlicher Shitstorm für den VAR: „Dass ihr euch nicht geniert…“

Einmal mehr hat der Video Assistant Referee am Wochenende für eine mehr als fragliche Entscheidung gesorgt, die später aber selbst nicht als solche tituliert,...

Einmal mehr hat der Video Assistant Referee am Wochenende für eine mehr als fragliche Entscheidung gesorgt, die später aber selbst nicht als solche tituliert, sondern erneut mit völlig unhaltbaren Argumenten verteidigt. Der Account „VAR Österreich“ erhielt daraufhin auf Twitter/X einen erwartbaren und auch berechtigten Shitstorm.

Konkret ging es um den vermeintlichen Torraub von Rapids Nenad Cvetkovic an Altach-Stürmer Marlon Mustapha. Das Video zum Vorfall wurde samt Beschreibung des „Tatverhalts“ von den VAR-Verantwortlichen auf YouTube gepostet:

Warum das Foul die Vereitelung einer offensichtlichen Torchance darstellen soll, wie der VAR es beschreibt, wissen aber tatsächlich nur die Verantwortlichen selbst. Abgesehen davon, dass der Altach-Spieler den Ball nicht unter Kontrolle hat und Nenad Cvetkovic nicht hinter, sondern vor sich hat, hätte mit Rapid-Abwehrchef Raux-Yao noch ein zweiter Defensivspieler problemlos eingreifen können. Falls dieser den Laufweg zugemacht hätte, wäre wohl sogar Rechtsverteidiger Bolla noch in die Aktion gekommen. Der Gesichtstreffer Cvetkovic’ ist natürlich ein Foul und auch eine gelbe Karte, aber nie im Leben Rot.

Das sind die auch einige der Argumente, die nun auf Twitter/X aufpoppen, wo der VAR – mal wieder – einem wahren Shitstorm ausgesetzt ist. Zudem werden – ebenfalls zurecht – Vergleiche zum Foul von Samson Baidoo an Nik Prelec beim Duell zwischen der Austria und Red Bull Salzburg am Wochenende davor gezogen. Eine Szene, die ähnlich verlief, aber deutlich näher an Rot war. Der Salzburger wurde allerdings verschont.

Auch das Foul von Mamadou Sangaré in den ersten Minuten der Partie wurde von den X-Usern thematisiert. Auch hier war für viele unverständlich, wieso sich der VAR nicht einschaltete.

Die Kommentare gegen den erneut unheimlich borniert agierenden VAR waren aus nahezu allen Lagern aufgrund unterschiedlicher Vorfälle und Vergleiche vernichtend. So konstatierte ein User etwa „ein erstaunlich kreativer Einsatz des Terminus „Ballkontrolle“.“ Ein anderer schreibt: „Das ist jetzt ein Scherz, wo hatte die Nr 11. den Ball unter Kontrolle? Der hat den Ball nicht einmal berührt!! Seht euch besser das Video noch einmal an, desweiteren war ein Rapidspieler so gesehen auf der gleichen Höhe. Vor einer Woche die selbe Situation da nur Gelb? Wie?“

Speziell die Kommunikation durch die VAR-Verantwortlichen, mit der man’s sich stets dreht, wie man’s braucht, um das regelmäßige, menschliche Versagen rund um das System auszuklammern, stößt zahlreichen Fans sauer auf. So schreibt etwa ein User: „Nicht mal bei der Tagespresse sind’s so kreativ wie ihr bei der Rechtfertigung eurer Fehlentscheidungen“. Ein anderer dazu: „Ihr könnt euch wirklich nicht mehr darüber beschweren, warum euch keiner mehr ernst nimmt. Ihr schafft es wirklich innerhalb von einer Woche in zwei identen Situationen komplett konträr zu entscheiden, und versucht dass dann auch noch mit falschen Tatsachen rechtzufertigen“. Wiederum ein anderer bricht es auf „Dass ihr euch nicht geniert“ herunter.

Allgemein sehen es die User richtig, dass die fehlende Selbstreflexion beim VAR eines der größten Probleme ist. Ein User schreibt etwa: „Genau deswegen wird sich nie etwas ändern. Ihr erkennt die Fehler nicht & wollt sie nicht zugeben. „Der Altach Spieler hat den Ball unter Kontrolle“ ist eine lächerliche Aussage. Der Angreifer konnte auch nicht alleine Richtung Tor laufen. Cvetkovic war noch dazwischen“.

Harter Tobak also für die Verantwortlichen. Ihr könnt mit einem Klick in folgenden Tweet unterhalb davon alle Kommentare der User zum Vorfall bzw. zur VAR-Rechtfertigung nachlesen.