Neuigkeiten von der Austria-Generalversammlung 2024

Am heutigen Dienstagabend fand in der Generali-Arena die turnusmäßige, ordentliche Generalversammlung von Austria Wien statt. Präsident Kurt Gollowitzer schilderte die Pläne des Vereins. Oskar...

Am heutigen Dienstagabend fand in der Generali-Arena die turnusmäßige, ordentliche Generalversammlung von Austria Wien statt. Präsident Kurt Gollowitzer schilderte die Pläne des Vereins. Oskar Deutsch und Brigitte Straka-Lang wurden als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt. Vorstand Harald Zagiczek und Ralph Krueger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AG, stellten sich offiziell den ordentlichen Mitgliedern vor.



Präsident Kurt Gollowitzer berichtete über…

… den Stadion-Verkauf:

„Das Ziel ist, dass wir den Stadionverkauf bis spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen haben. Das gesamte Team rund um Harald Zagiczek arbeitet mit Hochdruck daran, den Stadionverkauf umzusetzen. Die Abschreibung für das Stadion und der Zinsaufwand haben unsere Bilanz jedes Jahr stark belastet. Wir werden einen Betriebsführungsvertrag aufsetzen, damit weiterhin ausschließlich die Austria Veranstaltungen durchführen und den Stadionbetrieb leiten wird. Außerdem werden wir ein Rückkaufrecht zu einem bestimmten Restwert vereinbaren. Es gibt mehrere Interessenten, mit denen wir schon weit in Verhandlungen sind. Wenn uns der Stadionverkauf gelingt, dann haben wir die Verbindlichkeiten zu einem großen Teil abgebaut und haben dann die Möglichkeit, sukzessive in den sportlichen Bereich zu investieren.“

… die Lizenz-Abgabe am 4. März:

„Wir werden die Lizenzierungsunterlagen am Montag (Anm. 4. März) einreichen. Unser Ziel war immer, dass wir die nächste Lizenz in erster Instanz bekommen – das ist weiterhin unser aller Ziel. Ich bin überzeugt, dass uns das diesmal gelingen wird. Harald Zagiczek hat mit seinem Team in den letzten Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind auch ohne Stadionverkauf auf den Lizenzierungsprozess vorbereitet. Wir möchten in Zukunft ein seriöser und verlässlicher Partner der Bundesliga sein.“

… die Entwicklung der Mitglieder-, Abonnenten- & Zuschauerzahlen:

„Es ist schon fantastisch, wie sich die Mitglieder-, Abonnenten- & Zuschauerzahlen entwickelt haben. Eines ist klar erkennbar: Die Austria ist interessant. Man merkt es bei jedem Spiel an der Euphorie unserer Fans und am großartigen Zuschauerschnitt. Das macht mich stolz und gibt uns Schwung für die letzten Meter, die wir im wirtschaftlichen Bereich noch zurücklegen müssen. Wenn diese Themen gelöst sind, dann bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Fans richtig durchstarten können.“

Präsident Kurt Gollowitzer erzählte den Mitgliedern einige Highlights aus dem Vereinsleben, etwa über das Mitgliederfest, das Inklusionsderby, das ÖFB Frauen Länderspiel gegen Frankreich, den Viola Run, den Violetten Ball und das neueste Austria-Team: die Special Violets Kids. Der Wirtschaftsprüfer Rödl & Partner erläuterte den Jahresabschluss 2022/23.

Sportliche Bilanz

Sportdirektor Manuel Ortlechner zog eine Zwischenbilanz zur aktuellen Saison der Kampfmannschaft und sprach über die Zu- & Abgänge in der Winterpause, sowie die aktuell verletzten Spieler. Außerdem gab er Einblicke in alle anderen Teams der Veilchen: die Young Violets, das Frauenteam, die Akademie & den Nachwuchsbereich, sowie über den Kooperationsverein SV Stripfing.

Wahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats

Da Kurt Gollowitzer und Dagmar Schmidt aufgrund ihrer Wahl ins Präsidium statutenkonform aus dem Verwaltungsrat ausscheiden mussten, waren von der Generalversammlung über Vorschlag des Kuratoriums Ersatzmitglieder für den Rest der Amtsdauer zu wählen. Oskar Deutsch und Brigitte Straka-Lang wurden von den ordentlichen Mitgliedern statutenkonform in einer geheimen Wahl mit großer Mehrheit zu den neuen beiden Mitgliedern für den Verwaltungsrat gewählt.

Ehrungen

Einigen ordentlichen Mitgliedern durften wir im Rahmen der Generalversammlung zu besonderen Jubiläen gratulieren und uns gleichzeitig für die außergewöhnliche Unterstützung bedanken:

Stefan Hutschinski (nachträglich) und Daniel Koppensteiner zum 10-jährigen Jubiläum, Michael Bartsch und Karl Reisner zum 20-jährigen Jubiläum, Karl Schall, Rudolf Rappel, Peter Pelinka und Manfred Leo Mautner Markhof zum 30-jährigen Jubiläum, sowie Peter Langer und Karl Blecha zum 50-jährigen Jubiläum.