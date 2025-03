Niklas Geyrhofer verlängert beim SK Sturm

Der SK Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Niklas Geyrhofer bekannt. Der 25-jährige Defensivspezialist, dessen aktuelles Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen wäre, bindet sich somit...

Der SK Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Niklas Geyrhofer bekannt. Der 25-jährige Defensivspezialist, dessen aktuelles Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen wäre, bindet sich somit weiter an seinen Ausbildungsverein. Geyrhofer durchlief sämtliche Nachwuchsauswahlen des SK Sturm, in der aktuellen Saison absolvierte er bisher insgesamt 26 Spiele, darunter sechs Partien in der UEFA Champions League.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Niklas Geyrhofer ist ein Eigengewächs des SK Sturm, bringt außergewöhnliche fußballerische Qualitäten mit und hat in dieser Saison stabil sehr gute Leistungen gezeigt. Wir freuen uns, dass er seinen Vertrag verlängert hat und seine Zukunft in Graz sieht. Niklas hat sich als gestandener Bundesliga-Spieler etabliert, dennoch sind wir davon überzeugt, dass weiterhin Entwicklungspotenzial in ihm steckt und der SK Sturm der richtige Ort für ihn ist, dieses auszuschöpfen.“

Niklas Geyrhofer meint: „Ich bin Schwoazer durch und durch und spiele seit meinem neunten Lebensjahr bei dem Verein, den ich liebe. Ich bin sehr stolz und glücklich, meinen Vertrag bei Sturm verlängert zu haben. Ich freue mich darauf, weiterhin gemeinsam mit meinen Mitspielern an unseren Zielen zu arbeiten und für die fantastischen Fans und den Verein alles zu geben.“