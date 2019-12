Österreichische 2. Liga – das Resümee der 2010er Jahre

Auch in der heimischen zweiten Liga ruht der Ball schon seit einigen Tagen. Nachdem wir uns gestern der Bundesliga widmeten, analysieren wir heute die...

Auch in der heimischen zweiten Liga ruht der Ball schon seit einigen Tagen. Nachdem wir uns gestern der Bundesliga widmeten, analysieren wir heute die zweithöchste Leistungsstufe. Der Name wechselte mehrmals, 32 verschiedene Teams nahmen in den letzten zehn Jahren daran teil und ein Brasilianer traf am Häufigsten.

32 Teams – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit Anfang 2010 der zweithöchsten österreichischen Liga samt der dazugehörigen Relegationsspiele gezählt. In der Klammer seht ihr, in welcher Leistungsstufe die Teams aktuell kicken. Nur die Austria aus Lustenau darf sich als Stammgast bezeichnen, der Rest kickte meist zwischen fünf und sieben Spielzeiten in der zweiten Liga. Hier die Tabelle:

SZ* Sp S U N Tore Pkt Pkt Ø 1. SC Austria Lustenau 10 349 145 85 119 544 : 464 + 80 520 52,0 2. FC Liefering / RB Jun. 7 241 105 53 83 426 : 348 + 78 368 52,6 3. SKN St. Pölten (1) 6,5 231 101 57 73 345 : 303 + 42 360 55,4 4. SV Kapfenberg 7,5 262 94 62 106 376 : 405 – 29 344 45,9 5. SC Altach (1) 4,5 159 90 37 32 301 : 164 + 137 307 68,2 6. FC Wacker Innsbruck 5 175 81 39 55 254 : 210 + 44 282 56,4 7. TSV Hartberg (1) 6,5 231 72 53 106 287 : 372 – 85 269 41,4 8. LASK (1) 4 144 76 38 30 242 : 153 + 89 266 66,5 9. FC Blau Weiß Linz 5,5 190 50 52 88 239 : 318 – 79 202 36,7 10. SV Horn 5,5 190 54 40 96 241 : 328 – 87 202 36,7 11. SC Wiener Neustadt (3) 4 138 52 34 52 171 : 189 – 18 190 47,5 12. Floridsdorfer AC 5,5 190 46 46 98 191 : 314 – 123 184 33,5 13. SV Grödig (3) 3 108 46 25 37 168 : 142 + 26 163 54,3 14. First Vienna FC (4) 4,5 159 43 34 82 187 : 271 – 84 163 36,2 15. SV Ried 2,5 82 47 21 14 165 : 78 + 87 162 64,8 16. WSG Tirol (1) 3 102 42 30 30 160 : 136 + 24 156 52,0 17. FC Lustenau (4) 3,5 123 37 28 58 167 : 216 – 49 139 39,7 18. Wolfsberger AC (1) 2 72 34 18 20 127 : 99 + 28 120 60,0 19. SV Mattersburg (1) 2 72 32 19 21 122 : 103 + 19 115 57,5 20. SK Austria Klagenfurt 2,5 82 27 29 26 121 : 117 + 4 110 44,0 21. FC Admira Wacker (1) 1,5 51 32 10 9 119 : 59 + 60 106 70,7 22. Young Violets / Austr. Am. 2 61 19 13 29 102 : 120 – 18 70 35,0 23. FC Juniors OÖ 1,5 46 19 7 20 82 : 85 – 3 64 42,7 24. SKU Amstetten 1,5 46 15 12 19 72 : 72 + 0 57 38,0 25. SV Lafnitz 1,5 46 14 15 17 59 : 60 – 1 57 38,0 26. FC Gratkorn (5) 1,5 51 14 10 27 73 : 104 – 31 52 34,7 27. SK Vorwärts Steyr 1,5 46 12 10 24 57 : 86 – 29 46 30,7 28. FC Wacker Innsbruck II (3) 1 30 10 11 9 40 : 44 – 4 41 41,0 29. SC/ESV Parndorf (4) 1 36 11 6 19 41 : 59 – 18 39 39,0 30. SV Austria Salzburg (3) 1 36 7 11 18 45 : 73 – 28 32 32,0 31. FC Dornbirn 1 31 8 7 16 35 : 63 – 28 31 31,0 32. Grazer AK 1902 0,5 16 4 6 6 21 : 25 – 4 18 36,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergeben zum Beispiel für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen.

Die Young Violets und die Austria Amateure werden wir RB Juniors und Lieferung als jeweils nur ein Verein gezählt.

Die Entwicklung seit 2010

In die „10er-Jahre“ startete die zweite Leistungsstufe noch als Zwölfer-Liga unter der Bezeichnung „Erste Liga“. Das Markenbranding steuerte Adeg bei. Danach wurden die B-Teams der Bundesligisten eliminiert und das Feld auf zehn Mannschaften reduziert. Der Name wechselte zwischenzeitlich mangels zahlungsbereiten Gönner auf „Heute für Morgen Liga“, ehe „Sky Go“ und in der Folge „Hpybet“ die Namensrechte erwarben. Seit Sommer 2018 wird die Meisterschaft im 16er-Format ausgetragen.

Die Abstiegsfrage stellte sich in dieser Zeit nur bedingt, da sie nicht immer am Rasen sondern einige Male auch am grünen Tisch entschieden wurden. 2016 schieden zum Beispiel inklusive Grödig gleich drei Teams auf diesem Wege in die Regionalliga ab. Der Publikumsandrang ist seit jäh her überschaubar. Der Schnitt mit meist um die 2.000 ist aber nur bedingt aussagekräftig, da er in erster Linie von den Teilnehmern abhängig ist. Mit Publikumsmagneten in der Liga liegt er höher als wenn mehrere B-Mannschaften aufspielen. 2018/19 fiel der Schnitt sogar erstmals seit der Jahrtausendwende gar in den dreistelligen Bereich. Die Abstriche in der TV-Vermarktung führten also nicht wirklich zu mehr Leuten im Stadion.

Die Bomber der Liga

Ein 30-Jähriger Brasilianer fand über Kapfenberg im Ländle seine fußballerische Heimat. Mit 74 Treffern sicherte sich Austria Lustenaus Ronivaldo den Titel „Bomber des Jahrzehnts“. Bester österreichscher Zweitliga-Goalgetter darf sich Hannes Aigner nennen.

74 Ronivaldo (Kapfenberg, A. Lustenau)

58 Dani Segovia (St. Pölten)

54 Hannes Aigner (Wr. Neustadt, LASK, Altach)

52 Manuel Hartl (BW Linz, Horn, St. Pölten)

47 Patrick Eler (Klagenfurt, Innsbruck, Ried, Lustenau), Julian Wießmeier (Lustenau, Ried)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Meister Vizemeister Absteiger Torschützen 2010 Wacker Innsbr. Admira Wacker Dornbirn, RB Salzburg II, Austria II Patrick Bürger (Hartberg, 18) 2011 Admira Wacker Altach Gratkorn Benjamin Sulimani (Admira, 19) 2012 WAC St. Andrä Altach LASK David Poljanec (Blau Weiß Linz, 19) 2013 Grödig Altach BW Linz, FC Lustenau Johannes Aigner (Altach, 18) 2014 Altach A. Lustenau Vienna, Parndorf Johannes Aigner (Altach, 17) 2015 Mattersburg Liefering Hartberg, Horn Markus Pink (Mattersburg, 21) 2016 St. Pölten LASK Klagenfurt, A. Salzburg Thomas Pichlmann (Wacker Innsbruck, 20) 2017 LASK Liefering Horn Patrik Eler (Wacker Innsbruck, 24) 2018 Wacker Innsbr. Hartberg – S. Chabbi (Ried), H. Salihi (Wr. Neustadt) je 22 2019 WSG Wattens Ried Wr. Neustadt, Wacker Innsb. II Ronivaldo (A. Lustenau, 26)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der zweite Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Morgen blicken wir über den Arlberg und das Rheintal zu unseren Nachbarn in die Schweiz.