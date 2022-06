Offiziell: Patrick Pentz verabschiedet sich von der Austria

Patrick Pentz wird Austria Wien nach neun Jahren verlassen. Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Patrick für...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Patrick Pentz wird Austria Wien nach neun Jahren verlassen. Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Patrick für seinen unermüdlichen Einsatz in 155 Pflichtspielen für die violetten Profis danken und wünschen dem besten Torhüter der österreichischen Bundesliga nur das Beste für die berufliche und private Zukunft!

Mit 16 Jahren wechselte Patrick Pentz vom FC Red Bull Salzburg nach Wien-Favoriten und stand dort vorerst im Kader der ehemaligen Austria Amateure. Im Herbst 2014 feierte er sein Debüt in der Regionalliga, ein halbes Jahr später schien er erstmals in einem Bundesliga-Matchkader auf.

Am letzten Spieltag der Saison 2015/16 kam Pentz erstmals in der höchsten Spielklasse für die Profis zum Einsatz und hielt beim 3:0-Heimsieg gegen Sturm Graz sein Tor sauber. Bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der 25-Jährige 134 Bundesliga-Spiele, 14 Partien im ÖFB-Cup und sieben weitere im Europacup für die Veilchen.

2020/21 und 2021/22 wurde Patrick Pentz von den Trainern, Managern und Präsidenten der Bundesliga-Klubs zum Torhüter der Saison gewählt. Im März 2022 feierte er sein wohlverdientes Debüt im österreichischen Nationalteam, nachdem er zuvor bereits mehrfach für Nachwuchs-Teams zum Einsatz gekommen war.

Patrick Pentz war für Austria Wien nicht nur auf dem Spielfeld ein riesiger Rückhalt, sondern auch abseits des Platzes ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Allen voran war der Torhüter aber ein großer Publikumsliebling und eine Identifikationsfigur für zahlreiche Austria-Fans.

„Ich möchte mich einfach nur bedanken. Was soll ich sagen? Ich bin damals als 16-Jähriger nach Wien zur Austria gekommen und habe gehofft, irgendwann einmal als Profi in diesem Stadion spielen zu dürfen. Jetzt verlasse ich den Verein als Nationalspieler, ich denke das sagt alles aus. Danke an all meine Mitspieler, den Staff und natürlich die Fans, ich hatte eine wunderschöne Zeit hier! Danke auch für das lange Zuwarten am Ende der Saison durch den Verein. Ich persönlich konnte noch keine Entscheidung treffen und deshalb ist das nachvollziehbar so. Ich bin sicher, man sieht sich wieder“, sagt Patrick Pentz zum Abschluss.