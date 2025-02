Offiziell: Rapid gibt Christoph Lang an den LASK ab

Nach etwas mehr als einem Jahr beim SK Rapid zieht es Christoph Lang rund 180 Kilometer weiter in den Westen. Der ehemalige ÖFB U21-Teamspieler,...

Nach etwas mehr als einem Jahr beim SK Rapid zieht es Christoph Lang rund 180 Kilometer weiter in den Westen. Der ehemalige ÖFB U21-Teamspieler, der im Jänner 2024 über die Leihstation TSV Hartberg vom SK Sturm aus Graz nach Wien-Hütteldorf kam, wird künftig für den LASK spielen.

„Chicko“ Lang brachte es in Grün-Weiß im abgelaufenen Jahr auf 31Pflichtspieleinsätze (22 in der ADMIRAL Bundesliga, fünf im ÖFB Cup und vier im Europacup), in denen er fünf Treffer (je zwei in Liga und Europacup und eines im nationalen Pokal) erzielen konnte. In der laufenden Saison traf der Offensivspieler in den beiden Heimspielen gegen Braga und Trabzonspor in der Qualifikation zur UEFA Europa League und kam in 15 Partien zum Einsatz, meist als Einwechselspieler.

Nun einigten sich der SK Rapid und der LASK über die Ablösemodalitäten und wechselt der 23-jährige Steirer, der letztes Jahr in Hütteldorf einen Kontrakt bis zur Saison 2026/27 erhielt, mit sofortiger Wirkung fix in die Stahlstadt.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer:

„Christoph Lang kam in den letzten Monaten bei uns auf relativ wenig Einsatzzeit, was für ihn naturgemäß unzufriedenstellend war. Daher ist es positiv für alle, dass wir nun gemeinsam eine Lösung für die Zukunft gefunden haben. Ich danke ´Chicko´ für seinen Einsatz und kann mir gut vorstellen, dass er unter Markus Schopp, der ihn bereits in Hartberg unter seinen Fittichen hatte, wieder zu mehr Spielen als im Herbst bei uns kommen wird.“

Christoph Lang selbst meint:

„Auch wenn es die letzten Monate nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, möchte ich die Zeit bei Rapid nicht missen. Ich konnte hier viele wertvolle Erfahrungen sammeln und danke den Fans für die immer tolle Unterstützung.“

( Pressemeldung SK Rapid )