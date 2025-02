Offiziell: Rapid verleiht Transferflop Thierry Gale nach Polen

Personalnews aus der grün-weißen Offensivabteilung. Thierry Gale wechselt mit sofortiger Wirkung und bis Ende des Jahres 2025 leihweise in die höchste polnische Spielklasse, die...

Personalnews aus der grün-weißen Offensivabteilung. Thierry Gale wechselt mit sofortiger Wirkung und bis Ende des Jahres 2025 leihweise in die höchste polnische Spielklasse, die PKO Ekstraklasa.

Dort soll der im vorletzten Spätsommer von Dila Gori zum SK Rapid gewechselte Linksfuß in den Reihen von Piast Gliwice (Gleiwitz) wieder zu möglichst viel Spielpraxis kommen. Für die grün-weiße Profimannschaft brachte es der 22-Jährige lediglich auf neun Pflichtspieleinsätze, in denen er je einen Treffer erzielen und vorbereiten konnte. Zudem kam er für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga auf drei Partien. Begründet ist dies durch eine schwere Kreuzbandverletzung, aufgrund derer Gale von Jänner bis Mitte Oktober 2024 nicht einsatzfähig war.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur aktuellen Personalie: „Thierry Gale muss nach der langen Pause möglichst viel Einsatzzeit auf höchstmöglichem Niveau bestreiten. Dies wäre bei uns aktuell unwahrscheinlich, daher freue ich mich, dass er nun in Gleiwitz seine Chance bekommt. Ich wünsche ihm alles Gute bei seinem neuen Klub.“

Piast Gliwice liegt derzeit im Tabellenmittelfeld der Ekstraklasa (Platz 10 von 18) und empfängt am kommenden Samstag den Traditionsklub Legia aus der Hauptstadt Warschau.

