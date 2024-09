Offiziell: SK Rapid holt Angreifer Ryan Mmaee aus Stoke

Kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters gibt es noch eine Neuverpflichtung für die Offensive des SK Rapid zu vermelden. Der 26-jährige Mittelstürmer Ryan Mmaee wird...

Kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters gibt es noch eine Neuverpflichtung für die Offensive des SK Rapid zu vermelden. Der 26-jährige Mittelstürmer Ryan Mmaee wird auf Leihbasis vom englischen Traditionsklub Stoke City verpflichtet, eine Option auf eine fixe Verpflichtung wurde zudem mit den „Potters“ vereinbart.

Der am 1. November in Belgien geborene Ryan Mmaee entstammt den Nachwuchsschmieden von KAA Gent und Standard Lüttich und er absolvierte rund zwei Dutzend Länderspiele für diverse Nachwuchsteams der „Roten Teufel“. Im Erwachsenenbereich kam er auf zwölf internationale Einsätze für Marokko, in denen er vier Treffer erzielen konnte.

Im Klubfußball kann er auf bereits über 200 Pflichtspiele zurückblicken und weisen die Datenbanken respektable 69 Treffer für den 185 cm großen Angreifer aus. In seiner belgischen Heimat spielte er im Profibereich für Standard Lüttich (2015 – 2017) und Beveren (2017/18), zudem in Dänemark (2018/19 bei Aaerhus), auf Zypern (2019 – 2021 bei AEL Limassol), in Ungarn (2021 – 2023 bei Ferencvaros) und zuletzt seit Sommer 2023 bei Stoke City in der englischen Championship.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Verpflichtung: „Bei uns hat der Verletzungsteufel bekanntlich zuletzt in den Sturmreihen gnadenlos zugeschlagen. Wir sind zwar überzeugt, dass all unsere Angreifer schon bald wieder zur Verfügung stehen, aber um unsere Ziele möglichst sicher erreichen zu können, gab es Handlungsbedarf. Mit der Leihe von Ryan Mmaee gewinnen wir einen bereits routinierten und treffsicheren Stürmer dazu, der auch schon viel Erfahrung im Europacup sammeln konnte. Neben einem sehr guten Torabschluss, zeichnet ihn auch eine hervorragende Ballsicherung aus. Ich freue mich so wie unser Trainer Robert Klauß sehr, dass wir Ryan ab sofort in unserem Team willkommen heißen dürfen.“

Der Neo-Rapidler, der Doppelstaatsbürger von Belgien und Marokko ist, wird künftig das Trikot mit der Rückennummer 14 tragen!

Darüber hinaus wurde auch ein vielversprechendes grün-weißes Nachwuchstalent in den Profikader hochgezogen. Nikolaus Wurmbrand absolvierte bereits die Sommervorbereitung mit der ersten Mannschaft und kam in der laufenden Saison bisher in allen Zweitligaspielen von Rapid II zum Einsatz, wo ihm in vier Ligaspielen ebenso viele Tore gelungen sind!