Offiziell: Sturm Graz leiht türkischen Mittelstürmer aus Hoffenheim

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Stürmer Erencan Yardımcı bekannt. Der 22-Jährige Türke ist aktueller U21-Teamspieler seines Landes, wurde von Galatasaray Istanbul ausgebildet und erzielte in der vergangenen Saison für Pendikspor in 28 Spielen der türkischen Süper Lig sechs Tore und zwei Assists in 28 Einsätzen. Yardımcı wechselte in diesem Sommer aus der Türkei in die deutsche Bundesliga zu Hoffenheim, von wo er für die aktuelle Saison nach Graz verliehen wird.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker:

„Wir verfolgen Erencan Yardımcıs Weg in der Türkei bereits seit langer Zeit, ein fixer Transfer nach Graz ließ sich allerdings nicht realisieren. Da wir von seinen Qualitäten aber absolut überzeugt sind, haben wir – nachdem klar wurde, dass er in die deutsche Bundesliga wechseln wird – die Möglichkeit einer Leihe eruiert und nun umgesetzt. Erencan bringt ein extrem spannendes Profil mit, verfügt über Tempo und Tiefgang, hat in der starken türkischen Süper Lig sowie dem U21-Nationalteam bereits viel Erfahrung sammeln können und hat die Qualität, unserer Mannschaft zu helfen.“

Erencan Yardımcı sagt:

„Sturm Graz ist ein großer Verein in Österreich, der große Ambitionen hegt – ebenso wie ich. Mein Ziel ist es, der Mannschaft mit meinen Qualitäten bestmöglich zu helfen und meinen Teil dazu beizutragen, die Ziele des Klubs zu erreichen. Ich freue mich, dass der Transfer nun geklappt hat und darauf, in Graz loszulegen.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )