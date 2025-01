Offiziell: Sturm holt Marseille-Außenverteidiger Soglo

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Emran Soglo bekannt. Der 19-jährige englisch-französische Doppelstaatsbürger ist auf der linken Abwehrseite beheimatet und kommt...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Emran Soglo bekannt. Der 19-jährige englisch-französische Doppelstaatsbürger ist auf der linken Abwehrseite beheimatet und kommt vom französischen Topklub Olympique Marseille zum SK Sturm. Soglo wurde in der Jugend des FC Chelsea ausgebildet, wechselte 2022 in den Nachwuchs von Marseille und absolvierte dort unter anderem drei Spiele in der Ligue 1 sowie fünf Einsätze in der UEFA Europa League. Soglo wechselt mit sofortiger Wirkung nach Graz, wo er einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen:

„Mit Emran Soglo konnten wir ein absolutes Top-Talent verpflichten, das trotz seines jungen Alters bereits Einsätze in der Ligue 1 sowie auf europäischer Bühne vorweisen kann. Emran ist körperlich stark, technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über eine gute Geschwindigkeit – zusammengefasst ein moderner Außenverteidiger, der das von uns gesuchte Profil optimal erfüllt. Wir freuen uns, dass Emran sich trotz diverser Angebote für Sturm entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er sich in Graz perfekt entwickeln und dem Team helfen kann.“

Emran Soglo sagt:

„Ich bin ein junger und hungriger Spieler, der sich jeden Tag verbessern und sich weiterentwickeln will. Ich bin davon überzeugt, dass Graz dafür der perfekte Ort ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm waren extrem positiv und haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben – jetzt freue mich sehr, hier zu sein und so schnell wie möglich loszulegen.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )