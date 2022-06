Offiziell: Sturm holt slowenischen Spielmacher Horvat

[ Pressemeldung SK Sturm Graz ]

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet zur neuen Saison den 23-jährigen slowenischen Teamspieler Tomi Horvat. Der offensive Mittelfeldakteur wechselt von NŠ Mura nach Graz, kam in der abgelaufenen Saison in allen Bewerben auf insgesamt elf Tore und zehn Assists und wurde zum besten jungen Spieler der slowenischen Prva Liga gewählt. Horvat unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker:

„Tomi ist ein technisch versierter und laufstarker Linksfuß und wird unser Spiel in der Offensive kreativer und variabler machen. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Raumgefühl und passt zu unserer Spielidee. Auf Slowenien legen wir im Scouting immer großes Augenmerk und Tomi hat sowohl in der Liga, als auch in den internationalen Bewerben eine großartige Saison gespielt. In Graz wird er von uns die Zeit bekommen um sich bestmöglich zu entwickeln. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen von NŠ Mura für die professionellen und konstruktiven Gespräche.“