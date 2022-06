Offiziell: WAC holt Simon Piesinger aus Dänemark

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Simon Piesinger bekannt. Der Defensivmann kehrt vom Randers FC aus Dänemark...

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Simon Piesinger bekannt. Der Defensivmann kehrt vom Randers FC aus Dänemark nach Österreich zurück.

Für Piesinger ist es nach 3 Jahren in Dänemark eine Rückkehr nach Österreich. Ausgebildet in der Linzer Akademie ging es für ihn ein Jahr lang zu Blau-Weiß Linz in die zweite Liga, ehe er im Alter von 20 Jahren beim FC Wacker Innsbruck den Sprung in die höchste österreichische Spielklasse schaffte. Zur Saison 2014/15 wechselte der 1,92m-Mann zum SK Sturm Graz bevor er 3 Jahre später zum SCR Altach übersiedelte. Nach insgesamt 137 Spielen in der österreichischen Bundesliga, in denen er 14 Tore und 8 Assists verbuchen konnte, zog es Piesinger im Sommer 2019 zum Randers FC nach Dänemark. Nach 3 Jahren im Ausland (106 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen), in denen er mit dem Randers FC in der Saison 2020/21 den dänischen Pokalsieg feiern konnte, unterschreibt Piesinger in Wolfsberg einen Vertrag über 3 Jahre.

Simon Piesinger: