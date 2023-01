„One-Season-Wonders“ (8): Robin Nelisse (Red Bull Salzburg)

In unserer neuesten Serie blicken wir bis zur Jahrtausendwende auf einige Spieler der österreichischen Bundesliga zurück, die eine Saison lang ihr volles Potential ausschöpften,...

In unserer neuesten Serie blicken wir bis zur Jahrtausendwende auf einige Spieler der österreichischen Bundesliga zurück, die eine Saison lang ihr volles Potential ausschöpften, ihre guten Leistungen aber nicht längerfristig bestätigen konnten. Hauptaugenmerk legen wir dabei auf die Torjäger. Das sind die „One-Season-Wonders“ des 21. Jahrhunderts in Österreichs höchster Spielklasse!

Robin Nelisse

2008/09 bei Red Bull Salzburg – 14 Saisontore (12 Liga, 1 Cup, 1 Europacup-Quali)

Im August 2008 holte Red Bull Salzburg den niederländischen Angreifer Robin Nelisse in die Mozartstadt. Was heute als untypisch betrachtet werden würde, war damals noch relativ normal: Nelisse kam im gehobeneren Fußballeralter von 29 Jahren nach Salzburg, war also weniger als Spieler für den großen Wiederverkaufswert gedacht.

Dennoch kam der 187cm große Stürmer, der aus Curacao von den Niederländischen Antillen in der Karibik abstammte, in Salzburg schnell an. Der auffällige Rotterdamer mit den langen Dreadlocks war von Anfang an beim Publikum beliebt, traf schon bei seinem Debüt gegen den SV Mattersburg. Nach drei Bundesligarunden hielt er bei drei Saisontreffern.

An Vorlagen mangelte es Nelisse in Salzburg natürlich nicht, aber dennoch stand er ein wenig im Schatten seines Sturmpartners Marc Janko, der in jener Saison mit 39 Saisontreffern am Rekord von Hans Krankl kratzen sollte. In manchen Systemen musste Nelisse aufgrund von Jankos Treffsicherheit auch auf die Flügel ausweichen, wo er sich kaum zuhause fühlte.

Unterm Strich war er dennoch ein wichtiger Bestandteil des breiten Kaders der Salzburger Meistermannschaft. Nur in 5 von 45 Saisonspielen kam der Niederländer nicht zum Einsatz und unterm Strich standen gute 14 Saisontreffer, sowie vier Assists, was einem Schnitt von etwa 125 Minuten pro Scorerpunkt entsprach.

Aber schon eine Saison danach war es mit der Profikarriere des Stürmers mehr oder weniger vorbei. Nelisse wurde immer wieder von Knieproblemen geplagt, fehlte aufgrund seiner Schmerzen in 20 Spielen der Saison 2009/10. Für die Kampfmannschaft von Red Bull Salzburg stand er schließlich noch knapp 700 Minuten auf dem Platz, steuerte im Zuge seiner 19 (meist Kurz-)Einsätze nur noch vier Treffer bei, davon zwei in der ersten Cup-Runde gegen Vorwärts Steyr.

Seine letzte Partie als aktiver Fußballer bestritt Nelisse schließlich am 19. März 2010 – für die Red Bull Juniors gegen Austria Lustenau. Zur Halbzeit musste er wieder runter und danach kehrte er nicht mehr auf den Platz zurück. Sein Karriereende gab Nelisse schließlich mit 1. Jänner 2011 bekannt – im Alter von 32 Jahren.

https://www.youtube.com/watch?v=xHux69Uhsq4

Vor seiner Zeit in Salzburg hatte Nelisse bereits die eine oder andere gute Saison, unter anderem für AZ Alkmaar.