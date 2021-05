Ortlechner und Schmid die neuen starken Männer bei der Austria

Manuel Ortlechner, Kapitän der letzten Meistermannschaft, wird neuer Sportdirektor von Austria Wien. Manfred Schmid, jahrelang Co-Trainer von Peter...

Manuel Ortlechner, Kapitän der letzten Meistermannschaft, wird neuer Sportdirektor von Austria Wien. Manfred Schmid, jahrelang Co-Trainer von Peter Stöger, u.a. in der Meistersaison 2012/13, wird in der neuen Saison Cheftrainer. Beide unterschreiben einen Vertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Vorstand Gerhard Krisch:

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit Manuel Ortlechner und Manfred Schmid unsere Wunschkandidaten für die Positionen des Sportdirektors und Trainers für uns zu gewinnen. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind weiterhin herausfordernd und es gibt noch viele offene Personalfragen – umso wichtiger ist es, dass wir jetzt gemeinsam als Team daran arbeiten, die Austria neu aufzustellen und langfristig in eine positive Zukunft zu führen.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Ich möchte mich beim Verein für das große Vertrauen bedanken, das mir entgegengebracht wird. Ich brenne auf diese Aufgabe. In den nächsten Wochen stehen viele wichtige Entscheidungen an. Ich werde mich mit vielen Menschen zusammensetzen, Ideen abstimmen und versuchen, meine Vorstellungen einzubringen. Wir alle wissen, dass die aktuelle Situation keine einfache ist. In diesem Verein steckt viel Potenzial, gemeinsam muss es uns gelingen, dass Austria Wien wieder Spaß macht.“

Trainer Manfred Schmid:

„Bei meinem Herzensverein Cheftrainer zu werden ist eine sehr emotionale Geschichte für mich, das ist mir bei der Vertragsunterzeichnung noch einmal bewusst geworden. Die Austria befindet sich wahrscheinlich in der schwierigsten Situation, seit ich den Verein kenne. Ich will diesen Neuanfang mitgestalten und meine nationalen und internationalen Erfahrungen aktiv einbringen. Wichtig ist, dass wir im nächsten Schritt die offenen Personalfragen so schnell wie möglich klären, dazu zählen die Spieler genauso wie das Trainerteam.“

Ein Pressekonferenz-Termin ist für Mitte Juni vorgesehen.

Die Karriere des Manuel Ortlechner

Manuel Ortlechner war ab Sommer 2009 acht Jahre für Austria Wien im Einsatz und wurde gleich in seiner ersten Saison Vizemeister. Nach dem Meistertitel 2012/13 erreichte er mit seinen Teamkollegen die Gruppenphase der UEFA Champions League, in der er einmal auch im Team der Runde stand. In Summe absolvierte Ortlechner 218 Pflichtspiele für Violett, davon 168 in der Bundesliga.

Im Sommer 2015 beendete Ortlechner seine Profi-Karriere und wechselte als Routinier zu den damaligen Austria Amateuren in die Regionalliga Ost, wo er auf weitere 35 Einsätze im violetten Trikot kam.

Nach seiner Zeit als Aktiver blieb er Austria Wien als Projektleiter des Bildungsprogramms VIOLAFIT erhalten, das in Kooperation mit dem langjährigen Sponsor Harreither GmbH Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Veilchen aus- und weiterbildete.

Manuel Ortlechner selbst schloss die Harreither-Akademie mit einem Master of Business Administration (MBA Sales) ab. Seit der Saison 2018/19 war der 41-Jährige als Experte für Sky Sport Austria im Einsatz. Er war die letzten Jahre im Startup-Bereich in verschiedenen Positionen operativ tätig, unter anderem bei „Playerhunter“ und „Return on Art“.

Manuel Ortlechner ist Teil der Austria Wien Allstars, Obmann der Copa Pele und Mitgründer von „Be the One“, der unabhängigen Plattform zur Förderung von Frauenfußball in Österreich.

Die Karriere des Manfred Schmid

Auch für Manfred Schmid ist es die Rückkehr zu jenem Klub, bei dem er als Spieler und Trainer große Erfolge feierte. Er war mitverantwortlich für den letzten Meistertitel in der Saison 2012/13.

Danach folgte er Stöger als Assistenztrainer nach Köln (2013-2017) und Dortmund (2017/18), kehrte danach zum 1. FC Köln zurück, sammelte dort in verschiedenen Funktionen wertvolle Erfahrung: als Chefscout, Co-Trainer und Individualtrainer. Bis zuletzt war Schmid als Entwicklungs-Coach beim 1. FC Köln tätig.

Vor der Meistersaison bei der Austria war Manfred Schmid Co-Trainer in Wiener Neustadt (2008-2012). In der Saison 2007/08 fungierte er bereits als Cheftrainer beim damaligen Zweitligisten Schwanenstadt. Zuvor betreute er die Austria Amateure (2007/08) und diverse Akademie-Teams der Veilchen (2002-2007).

Als Spieler debütierte Manfred Schmid 1989 im Profi-Kader von Austria Wien und bestritt bis 2002 in Summe fast 300 Pflichtspiele. Als Aktiver wurde er dreimal Meister, zweimal Cup-Sieger, dreimal Supercupsieger und nicht weniger als siebenmal Sieger des Wiener Stadthallenturniers.