Patrick Wimmer wechselt in die deutsche Bundesliga

Nach zwei Jahren beim FK Austria Wien wechselt Patrick Wimmer in die deutsche Bundesliga. Der 20-jährige Allrounder unterschreibt einen Vertrag bei Arminia Bielefeld.

Wimmer kam im Sommer 2019 aus Gaflenz zu den Veilchen, erst im Winter 2021 wurde die Option für eine weitere Saison bis Sommer 2021 gezogen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Patrick hat sich bei uns sehr gut entwickelt und immer weiter hart an sich gearbeitet. Mit seinen Leistungen hat er das Interesse einiger Klubs auf sich gezogen. Dementsprechend ist es auch wenig überraschend, dass er jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Dafür wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Mit seiner positiven Art und seinem großen Kämpferherz wird er auch in Deutschland Fuß fassen.“