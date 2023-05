Paul Gartler verlängert beim SK Rapid

Eine weitere offene Personalsituation ist geklärt: Torhüter Paul Gartler hat seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis zur Spielzeit 2025/26 verlängert....

Eine weitere offene Personalsituation ist geklärt: Torhüter Paul Gartler hat seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis zur Spielzeit 2025/26 verlängert. Der gebürtige Steirer ist einer der langjährigsten Rapidler im Kader der Profimannschaft und steht seit elf Jahren beim österreichischen Rekordmeister unter Vertrag. Aus der Jugendabteilung von Sturm Graz wechselte der mittlerweile 26-Jährige im Sommer 2012 nach Hütteldorf und arbeitete sich über die grün-weiße Akademie und Rapid II hoch bis hin zu den Profis. Für die erste Mannschaft brachte es Pauli Gartler wettbewerbsübergreifend bisher auf 46-Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Saison stand der Schlussmann aktuell zweimal im Tor der Hütteldorfer.

Paul Gartler freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich habe mich vom ersten Tag an beim SK Rapid wie zuhause gefühlt und mich schnell mit den Werten des Vereins identifizieren können. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass ich meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängern konnte. Ich weiß mit meiner Rolle auf und neben dem Platz sehr gut umzugehen, versuche in jeder Einheit den Konkurrenzkampf so hoch wie möglich zu halten und da zu sein, wenn die Mannschaft mich benötigt.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Pauli ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft und des gesamten Vereins. Mit seiner Einstellung, seinem Auftreten und seiner positiven Ausstrahlung verkörpert er Rapid zu 100 Prozent. In der Vergangenheit hat er bewiesen, dass auf ihn stets Verlass ist, zudem hat seine Stimme innerhalb der Mannschaft hohes Gewicht. Wir freuen uns, dass wir mit ihm gemeinsam in die Zukunft starten.“

Cheftrainer Zoran Barisic: „Pauli ist ein absoluter Teamplayer, der den mannschaftlichen Erfolg immer über seine persönlichen Interessen stellt. Seine Karriere verfolge ich bereits seit seinen Anfängen bei Rapid ganz genau mit. Neben seinen Qualitäten als Torhüter, die er immer wieder unter Beweis stellt, ist er auch noch eine unglaublich starke Persönlichkeit, die das Herz am rechten Fleck hat. Daher freut es mich persönlich sehr, dass Pauli auch weiterhin bei uns bleiben wird. Er ist ein absoluter Gewinn.“