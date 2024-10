Paul Pajduch verlässt SK Sturm und folgt Schicker zur TSG Hoffenheim

Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Paul Pajduch bekannt. Der 30-jährige Steirer kam im Juli 2018 als Spielanalyst zum SK Sturm, wurde...

Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Paul Pajduch bekannt. Der 30-jährige Steirer kam im Juli 2018 als Spielanalyst zum SK Sturm, wurde später Head of Scouting & Spielanalyse und schlussendlich zum Technischen Direktor. Nun folgt Pajduch Andreas Schicker die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim und wird auch dort als Technischer Direktor fungieren.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: „Paul Pajduch hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung und Digitalisierung bzw. Modernisierung unserer sportlichen Abteilung – speziell im Bereich Scouting und Spielanalyse – beigetragen und sehr gute Arbeit verrichtet. Wir bedanken uns für seine Zeit beim SK Sturm und wünschen ihm alles Gute in Hoffenheim!“

Paul Pajduch betont: „Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Verantwortlichen und Kollegen des SK Sturm bedanken. Diese sechs Jahre waren eine extrem lehrreiche, herausfordernde aber auch unglaublich spannende und erfolgreiche Zeit, in der ich mich persönlich enorm weiterentwickeln konnte. Die gemeinsamen Herausforderungen, speziell in meiner Anfangszeit beim Klub, aber vor allem die Titel und Erfolge der letzten Jahre, haben enormen Eindruck hinterlassen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der deutschen Bundesliga, werde die Zeit in Graz aber immer schätzen.“