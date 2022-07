Pentz wechselt in Ligue 1, Hasenhüttl holt EL-Finalisten

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Patrick Pentz

TOR, 25, AUT, Austria Wien -> Stade Reims

Nachdem der Vertrag bei der Wiener Austria auslief war Patrick Pentz auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber im Ausland. Der starke Schlussmann kommt nun in Frankreich unter und unterschrieb einen Vertrag bei Stade Reims. Bei den Franzosen hütete Predrag Rajkovic das Tor, allerdings läuft dessen Vertrag 2023 aus und der Ligue-1-Klub will den 26-jährigen Serben gerne verkaufen, um noch eine Ablöse zu lukrieren. Stade Reims landete in der vergangenen Saison auf Platz 12 der Tabelle. Mit Hugo Ekitike steht übrigens ein riesiges Stürmertalent im Kader des französischen Klubs, an dem zuletzt PSG, Bayern München und Borussia Dortmund Interesse gezeigt haben.

Joe Aribo

OM, 25, NIG, Rangers -> Southampton FC

Die Rangers holten in der vergangenen Saison zwar nicht die heimische Meisterschaft, stießen aber in der Europa League bis ins Finale vor, wo man nach einem 1:1-Unentschieden nach 90 bzw. 120 Minuten im Elfmeterschießen verlor. Den einzigen Treffer der Schotten aus dem Spiel heraus erzielte Joe Aribo, der seine Mannschaft in der 57. Minute in Führung brachte. Der in London geborene nigerianische Nationalspieler kam in der schottischen Liga in der vergangenen Saison auf acht Treffer und sechs Torvorlagen. Nun wechselt er zu Ralph Hasenhüttl in die Premier League. Die Ablösesumme beträgt zunächst rund sieben Millionen, kann sich aber mit Bonuszahlungen auf 11.8 Millionen erhöhen. Aribo ist im Mittelfeld auf mehreren Positionen einsetzbar, wobei er meist als Achter oder Zehner zum Zug kommt. Die Saints verpflichtete somit bereits ihren fünften Neuzugang und zahlten bisher mehr als 40 Millionen Euro Ablöse.

Omar Richards

LV, 24, ENG/JAM, FC Bayern München – > Nottingham Forest FC

Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest holte nach Moussa Niakhaté und Taiwo Awoniyi mit Omar Richards den dritten Neuzugang aus der deutschen Bundesliga. Richards absolvierte in der vergangenen Saison zwölf Bundesliga-Einsätze für den deutschen Rekordmeister, wobei er sieben Mal von der Bank ins Spiel kam. Die Ablöse soll sich laut Medieninformationen inklusive der Bonuszahlungen bei knappen zehn Millionen Euro bewegen. Die Bayern machen somit ein gutes Geschäft, denn der Linksverteidiger kam erst in der vergangenen Saison ablösefrei vom FC Reading.

Grzegorz Krychowiak

DM, 32, POL, FK Krasnodar – > Al-Shabab Club

Der polnische Nationalspieler stand beim FK Krasnodar in Russland unter Vertrag und wechselte im März 2022 leihweise zu AEK Athen, nachdem die FIFA das Transferfenster für Profis in Russland und der Ukraine aufgrund des Kriegs öffnete. Nun wechselte der zweikampfstarke defensive Mittelfeldspieler erneut leihweise und unterschrieb einen Vertrag in Saudi-Arabien bei Al-Shabab. Bei seinem neuen Klub gibt es einige gute Legionäre, wie etwa Mittelfeldspieler Ever Banega, der auch Kapitän des Vereins ist.