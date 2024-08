Pepijn Lijnders: „LASK hat etliche wirklich gute Spieler“

Nach dem erfolgreichen Auftritt des FC Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League-Qualifikation geht es am Wochenende wieder in der ADMIRAL Bundesliga weiter....

Nach dem erfolgreichen Auftritt des FC Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League-Qualifikation geht es am Wochenende wieder in der ADMIRAL Bundesliga weiter. Dabei müssen die Roten Bullen am kommenden Samstag, den 17. August 2024 zum LASK. Das Duell mit den Linzern findet ab 19:30 Uhr in der Raiffeisen Arena statt und wird von Schiedsrichter Alexander Harkam geleitet. Der FC Red Bull Salzburg gewann als einziges Team die ersten beiden Begegnungen dieser Bundesliga-Saison und siegte seit der Ligareform in sechs von sieben Spielzeiten in den ersten beiden Matches – so oft wie kein anderes Team.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Hendry Blank (Oberschenkel), Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Dijon Kameri (Fußwurzel), Takumu Kawamura (Knie), Karim Konate (Knie) und Leandro Morgalla (Oberschenkel). Statements

Pepijn Lijnders über …

… das kommende Duell mit den Linzern:

„Das Spiel bei Twente war wichtig, weil es uns gezeigt hat, dass wir auch auswärts vor vielen Zuschauern unseren Fußball spielen und um ein Ergebnis leidenschaftlich kämpfen können. Diese Erfahrung werden wir wohl ebenso gegen den LASK benötigen. Sie haben das letzte Heimspiel etwas überraschend verloren, sie werden gegen uns sicher eine Reaktion zeigen wollen. Sie haben etliche wirklich gute Spieler, die uns das Leben sicher sehr schwer machen werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Kamil Piatkowski über …

… das Spiel gegen den LASK:

„Klar war das Match gegen Twente vor wenigen Tagen sehr intensiv. Aber wir wollen in die Champions League, das gehört einfach dazu. Bis Samstag müssen wir gut regenerieren und dann wieder alles investieren, um an unsere bisherigen Leistungen anzuschließen. Der LASK ist aufgrund der letzten Niederlage sicher besonders heiß. Aber das wird uns nicht überraschen. Wichtig ist es, dass wir unser Spiel durchziehen, denn wir wollen gewinnen.“ Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den LASK

19.05.2024 FC Red Bull Salzburg – LASK 7:1 (3:1)

12.04.2024 LASK – FC Red Bull Salzburg 3:1 (2:0)

09.03.2024 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

21.10.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:1 (0:1)

14.05.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

16.04.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1 (0:0)

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5 (1:3)

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0 (0:0)

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (0:1)

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:0)

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3 (1:2)

